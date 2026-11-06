Diwali 2026: घर पर मिठाई बनाना सस्ता या दुकान से खरीदना? घी और ड्राई फ्रूट्स की महंगाई ने बदला पूरा हिसाब!

दिवाली का त्योहार आते ही घरों में लड्डू, काजू कतली और बर्फी जैसी मिठाइयों की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार मिठाई की मिठास आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। घी, चीनी और ड्राई फ्रूट्स की बढ़ती कीमतों ने मिठाई बनाने का खर्च बढ़ा दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि दिवाली पर घर में मिठाई बनाना सस्ता पड़ेगा या दुकान से खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? इसका जवाब मिठाई के प्रकार, इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है।

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घी और ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में उछाल

त्योहारी सीजन से पहले कई डेयरी कंपनियों ने घी की कीमतें बढ़ाई हैं। अमूल के एक किलो घी के कार्टन की कीमत पहले 630 रुपये थी, जो अब बढ़कर 680 रुपये हो गई है। वहीं नंदिनी घी की कीमत 850 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है।

ड्राई फ्रूट्स भी महंगे हुए हैं। पिछले साल की दिवाली के मुकाबले पिस्ता 60 से 70 फीसदी और बादाम 20 से 40 फीसदी महंगा हुआ है। प्रीमियम पेशावरी पिस्ता 4,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। काजू की कीमतों में भी 5 से 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। दिए गए सितंबर के महंगाई आंकड़ों के मुताबिक, चीनी की कीमतों में सालाना आधार पर 29.8 फीसदी का इजाफा हुआ है।

बेसन के लड्डू घर पर बनाना कितना सस्ता?

बेसन के लड्डू घर पर बनाना अब भी किफायती विकल्प हो सकता है। एक किलो बेसन के लड्डू तैयार करने में करीब 300 से 400 रुपये खर्च हो सकते हैं। वहीं प्रीमियम मिठाई की दुकानों पर इतनी ही मात्रा के लिए 500 से 750 रुपये देने पड़ सकते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

काजू कतली और ड्राई फ्रूट बर्फी पर कितना खर्च?

काजू कतली की लागत काफी हद तक काजू की कीमत पर निर्भर करती है। घर पर एक किलो काजू कतली बनाने में करीब 850 से 1,100 रुपये खर्च हो सकते हैं। दुकानों पर इसकी कीमत 1,100 से 1,600 रुपये तक हो सकती है।

वहीं एक किलो ड्राई फ्रूट बर्फी घर पर बनाने का अनुमानित खर्च 900 से 1,300 रुपये है। दुकानों पर यही मिठाई 1,300 से 2,000 रुपये तक मिल सकती है।

घर पर बनाएं या दुकान से खरीदें?

अगर आप ज्यादा मात्रा में मिठाई बनाते हैं और सामग्री सही कीमत पर खरीदते हैं, तो घर पर मिठाई तैयार करना सस्ता पड़ सकता है। हालांकि, कम मात्रा में मिठाई बनाने पर गैस, समय और सामग्री की बर्बादी से बचत कम हो सकती है।

ये सभी खर्च अनुमानित हैं। इनमें सामग्री और खाना पकाने के ईंधन का खर्च शामिल है, लेकिन मेहनत और उपकरणों की लागत नहीं जोड़ी गई है। वास्तविक कीमतें शहर, ब्रांड और सामग्री की क्वालिटी के हिसाब से अलग हो सकती हैं।