धनतेरस पर घर बैठे खरीदें सोने के सिक्के! Blinkit, Zepto और Instamart से मिनटों में होगी डिलीवरी

धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इस मौके पर ज्वेलरी की दुकानों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप भीड़भाड़ से बचकर घर बैठे सोना खरीदना चाहते हैं, तो अब यह काम काफी आसान हो गया है। Blinkit, Swiggy Instamart, Zepto और BigBasket जैसे क्विक कॉमर्स ऐप से आप सोने और चांदी के सिक्के ऑर्डर कर सकते हैं। खास बात यह है कि चुनिंदा शहरों में इनकी डिलीवरी महज 10 से 30 मिनट में हो सकती है।

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धनतेरस पर कब तक खरीद सकते हैं सोना?

इस साल धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे शुरू हो रही है और 7 नवंबर को सुबह 10:47 बजे खत्म होगी। ऐसे में सोना खरीदने के लिए लोगों के पास यह समय उपलब्ध है।

अगर आप आखिरी समय पर सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो क्विक कॉमर्स ऐप आपके काम आ सकते हैं। हालांकि, इन प्लेटफॉर्म पर सोने के सिक्कों की उपलब्धता आपके इलाके और पिनकोड पर निर्भर करेगी।

ऑनलाइन सोना खरीदने का बढ़ रहा क्रेज

पिछले कुछ सालों में धनतेरस पर ऑनलाइन सोना और चांदी खरीदने का चलन तेजी से बढ़ा है। Blinkit, Instamart, Zepto और BigBasket जैसे प्लेटफॉर्म कई सालों से त्योहारों के दौरान सोने और चांदी के सिक्के बेच रहे हैं।

साल 2025 के आंकड़े भी यही बताते हैं। Swiggy Instamart पर सोने और चांदी के सिक्कों की बिक्री 2024 के मुकाबले पांच गुना बढ़ गई थी। वहीं BigBasket पर सोने के सिक्कों की बिक्री में 146 फीसदी और चांदी के सिक्कों की बिक्री में 234 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

सोने के सिक्कों पर मिल रहे खास ऑफर्स

धनतेरस के मौके पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्राहकों को कई तरह के ऑफर्स भी दे रहे हैं। इनमें मुफ्त चांदी के सिक्के, डिस्काउंट वाउचर और पेमेंट से जुड़े फायदे शामिल हैं।

Swiggy Instamart ने Kalyan Jewellers के साथ साझेदारी की है। इसके तहत 1 से 6 नवंबर के बीच हर दिन योग्य गोल्ड कॉइन खरीदने वाले पहले 1,000 ग्राहकों को 1 ग्राम का चांदी का सिक्का मुफ्त मिलेगा।

कुछ ग्राहकों को 5 ग्राम चांदी के सिक्के के बराबर कीमत वाला डिजिटल वाउचर भी मिल सकता है। इसे 31 दिसंबर 2026 तक Kalyan Jewellers के स्टोर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

ऑनलाइन गोल्ड कॉइन खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान

ऑनलाइन सोना खरीदने से पहले कुछ जरूरी चीजें जांचना बेहद जरूरी है।

सबसे पहले सिक्के की शुद्धता और वजन देखें। गोल्ड कॉइन आमतौर पर 22 कैरेट और 24 कैरेट में उपलब्ध होते हैं। इसलिए ऑर्डर करने से पहले प्रोडक्ट की पूरी जानकारी पढ़ें।

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इसके अलावा सिक्का बेचने वाली कंपनी, निर्माता या सप्लायर की जानकारी और उसकी असलियत से जुड़े दस्तावेज जरूर जांचें।

साथ ही रिटर्न और रिफंड पॉलिसी पढ़ना न भूलें। कई मामलों में असली सोने या चांदी के सिक्के सिर्फ मन बदलने की वजह से वापस नहीं किए जा सकते।