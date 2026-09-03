Delhi Rain: राजधानी में फिर बदलेगा मौसम, शुक्रवार और शनिवार को बारिश का येलो अलर्ट

दिल्ली में गुरुवार को मौसम ने करवट ली। राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई, हालांकि सभी इलाकों में बारिश नहीं हुई। मौसम में बदलाव के बीच दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री ज्यादा रहा। अब मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को बारिश का अनुमान जताया है।

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शुक्रवार-शनिवार को मध्यम बारिश का अनुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक, शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में सामान्य रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दोनों दिनों में मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

गुरुवार को हुई हल्की बारिश के मुकाबले शुक्रवार और शनिवार को बारिश का असर ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है।

अयानगर में सबसे ज्यादा बारिश

गुरुवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के अलग-अलग मौसम केंद्रों पर बारिश रिकॉर्ड हुई। इनमें अयानगर में सबसे ज्यादा 3.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद पालम में 3.1 मिलीमीटर और लोधी रोड में 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई।

वहीं सफदरजंग और रिज मौसम केंद्र पर इस दौरान बारिश दर्ज नहीं की गई। सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक सफदरजंग, लोधी रोड, रिज और अयानगर में बारिश नहीं हुई, जबकि पालम में सिर्फ ट्रेस बारिश रिकॉर्ड की गई।

अलग-अलग इलाकों में तापमान रहा अलग

गुरुवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री ज्यादा था। पालम में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और न्यूनतम 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

(Photo: Aaj Tak)

लोधी रोड में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री और न्यूनतम 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। रिज में अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अयानगर में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

दिल्ली की हवा संतोषजनक

बारिश और मौसम में बदलाव के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार को संतोषजनक श्रेणी में रही। शाम 4 बजे CPCB के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI 74 दर्ज किया गया।

CPCB के अनुसार 51 से 100 के बीच AQI को संतोषजनक श्रेणी में माना जाता है। ऐसे में गुरुवार को दिल्ली की हवा संतोषजनक रही। अब राजधानी के मौसम पर शुक्रवार और शनिवार को होने वाली संभावित मध्यम बारिश को लेकर नजर बनी हुई है।