Gold ने फिर पकड़ी रफ्तार, $4,440 के पार पहुंचा भाव, आखिर अचानक क्यों बढ़ी सोने की चमक?

Gold की कीमतों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली और Spot Gold एक समय 1.4% तक चढ़कर 4,440 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंच गया। Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, डॉलर में कमजोरी, जापानी Yen में तेज उछाल और Iran को लेकर बने भू-राजनीतिक तनाव ने सोने की कीमतों को सहारा दिया।

advertisement

Trump के बयान से Oil की तेजी पर थोड़ी रोक

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें नहीं लगता कि Iran के खिलाफ चल रहा bombing campaign बहुत लंबे समय तक चलेगा। इस बयान के बाद Oil की तेजी कुछ समय के लिए थमती नजर आई।

हालांकि Energy की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से Interest Rate को लेकर बाजार की उम्मीदें ऊपर जा रही हैं। आम तौर पर ज्यादा ब्याज दरें Gold के लिए दबाव का कारण बन सकती हैं, क्योंकि सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता।

Dollar कमजोर Yen में तेज उछाल

गुरुवार को अमेरिकी Dollar दूसरी प्रमुख Currencies के मुकाबले कमजोर हुआ। खासतौर पर Yen में तेज तेजी देखने को मिली। इसके बाद Traders इस बात पर नजर रखने लगे कि क्या जापानी Authorities अपनी Currency को सहारा देने के लिए कोई और कदम उठा सकती हैं।

Dollar कमजोर होने का फायदा Gold को मिलता है, क्योंकि इससे दूसरे देशों की Currencies रखने वाले Buyers के लिए सोना तुलनात्मक रूप से सस्ता हो जाता है।

Image Credit: ITG

इस साल Gold में भारी उतार-चढ़ाव

Gold इस साल अब तक मामूली बढ़त में है, लेकिन इसकी चाल काफी उतार-चढ़ाव वाली रही है। जनवरी में कीमतों ने Record बनाया था, जिसके बाद जून तक चार महीने की गिरावट देखने को मिली।

इसके बाद Middle East में Conflict बढ़ने और Federal Reserve की Policy को लेकर बदलती उम्मीदों के बीच Gold में फिर तेजी आई। Central Banks की ओर से लगातार Gold खरीदने के संकेतों ने भी कीमतों को सपोर्ट किया है।

Fed Rate को लेकर क्या संकेत?

New York Fed के President John Williams ने बुधवार को कहा कि ऐसे संकेत हैं कि Inflation में नरमी जारी है। Tariffs का असर कम हुआ है और Energy Prices में तेजी का प्रभाव दूसरी Services तक बड़े स्तर पर नहीं फैल रहा है।

इस बयान के बाद Fed की ओर से Interest Rate बढ़ाने की उम्मीद कुछ कम हुई। इसके अलावा August में अमेरिकी कंपनियों की Hiring की रफ्तार भी Moderate रही।

advertisement

अब US Jobs Data पर नजर

OCBC के Strategist Christopher Wong के मुताबिक Gold और Bonds जैसे Markets में अब दोनों तरफ तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। Investors का ध्यान अगली Fed Meeting से पहले आने वाले Economic Data पर है, जिसमें शुक्रवार का Payroll Data भी शामिल है।

पिछले हफ्ते Fed Chairman Kevin Warsh के Jackson Hole भाषण के बाद Rate Hike की उम्मीद बढ़ी थी। Federal Open Market Committee की अगली बैठक सितंबर के मध्य में होगी।

London में सुबह 10:45 बजे Spot Gold 1.1% बढ़कर 4,428.89 डॉलर प्रति औंस पर था। Silver 0.6% बढ़कर 65.69 डॉलर प्रति औंस पहुंचा, जबकि Platinum और Palladium में भी तेजी रही। Bloomberg Dollar Spot Index 0.3% नीचे रहा।