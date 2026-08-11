Delhi Weather: दिल्ली में आज बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी; जानें कहां कितना बरसा पानी और कैसा है AQI

दिल्ली में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। राजधानी में बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना है। अलग-अलग इलाकों में तापमान में भी अंतर देखने को मिला है। वहीं बीते 24 घंटे में कई जगह बारिश रिकॉर्ड की गई है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, आइए जानते हैं दिल्ली में आज बारिश, तापमान और एयर क्वालिटी को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है।

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दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। दिनभर आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ मॉडरेट रेन यानी मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, दिन में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

सफदरजंग में 26 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान

दिल्ली के बेस वेदर स्टेशन माने जाने वाले सफदरजंग में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से एक डिग्री कम रहा। राजधानी के अलग-अलग वेदर स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान में थोड़ा अंतर देखने को मिला।

पालम और लोधी रोड में कितना रहा तापमान

रिपोर्ट के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम रहा। वहीं लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन के लिए सामान्य स्तर पर रहा।

रिज में सबसे कम तापमान

रिज इलाके में न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2.6 डिग्री कम रहा। वहीं आयानगर में न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा रहा।

24 घंटे में दिल्ली में 4 MM बारिश

मंगलवार सुबह 8.30 बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 4 MM बारिश दर्ज की गई। अलग-अलग इलाकों में बारिश की मात्रा भी अलग रही। लोधी रोड में 4.8 MM, जबकि रिज इलाके में 6.9 MM बारिश रिकॉर्ड की गई।

पालम में ट्रेस रेन, आयानगर में नहीं हुई बारिश

PTI के अनुसार, इसी 24 घंटे की अवधि के दौरान पालम में केवल ट्रेस रेन रिकॉर्ड की गई। वहीं आयानगर में इस दौरान बारिश दर्ज नहीं हुई। मौसम विभाग ने दिन के दौरान मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

दिल्ली का AQI 75, हवा सैटिस्फैक्टरी कैटेगरी में

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 75 दर्ज किया गया, जो सैटिस्फैक्टरी कैटेगरी में आता है। CPCB के मुताबिक, 0 से 50 AQI गुड, 51 से 100 सैटिस्फैक्टरी, 101 से 200 मॉडरेट, 201 से 300 पूअर, 301 से 400 वेरी पूअर और 401 से 500 सीवियर कैटेगरी में आता है।