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Newsट्रेंडिंगदिल्ली में मंगलवार सुबह छाए बादल! न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री ज्यादा, जानें आज का मौसम अपडेट

दिल्ली में मंगलवार सुबह छाए बादल! न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री ज्यादा, जानें आज का मौसम अपडेट

दिल्ली में मंगलवार सुबह मौसम ने करवट ली। राजधानी में बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिन में हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं, दिल्ली की हवा फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 15, 2026 10:33 IST

In Short

  • दिल्ली में मंगलवार सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहे, न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री ज्यादा है।
  • मौसम विभाग ने दिनभर बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई, अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री रहने का अनुमान है।
  • दिल्ली का AQI सुबह 9 बजे 96 दर्ज किया गया, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार संतोषजनक श्रेणी में है।

नई दिल्ली  राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान इस मौसम के सामान्य स्तर से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में दिनभर आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है।  

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बादलों के बीच गर्मी का असर बरकरार 

सुबह के समय दिल्ली में हवा में नमी का स्तर 50 प्रतिशत दर्ज किया गया। हालांकि बादल छाए रहने से धूप का असर कम रहा, लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने के कारण गर्मी और उमस का प्रभाव बना रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, बादलों की मौजूदगी और हल्की बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन फिलहाल गर्मी से पूरी तरह राहत मिलने की संभावना कम है।

अलग-अलग इलाकों में तापमान में अंतर

दिल्ली के मौसम केंद्रों में तापमान में अंतर देखने को मिला। लोधी रोड मौसम केंद्र पर सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा। अयानगर में न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.9 डिग्री ज्यादा है। वहीं, पालम में न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम दर्ज किया गया। रिज क्षेत्र में सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। यह सामान्य से 1.7 डिग्री नीचे रहा।

दिल्ली की हवा अभी संतोषजनक

मौसम के साथ-साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी मंगलवार सुबह नियंत्रण में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 96 दर्ज किया गया। यह AQI "संतोषजनक" श्रेणी में आता है। CPCB के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है।

बारिश से प्रदूषण और तापमान पर असर की उम्मीद

दिल्ली में हल्की बारिश होने पर हवा में मौजूद धूल के कण कम हो सकते हैं, जिससे प्रदूषण स्तर में और सुधार की संभावना रहती है। हालांकि बारिश की तीव्रता कम रहने पर इसका असर सीमित रह सकता है। राजधानी में मौसम का यह बदलाव मानसून के बाद के दौर का हिस्सा है, जब बादल और हल्की बारिश के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 15, 2026