दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा बंद, मदनपुर खादर के पास बदला ट्रैफिक रूट

दिल्ली में वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को मदनपुर खादर के पास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह बंदी जेतपुर से अश्रम और सराय काले खां की ओर जाने वाले रास्ते पर लागू की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

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ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, NHAI हाईवे यानी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का जेतपुर से सराय काले खां और अश्रम की तरफ जाने वाला हिस्सा मदनपुर खादर के पास बंद किया गया है। फिलहाल इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को प्रभावित हिस्से से बचने के लिए दूसरे मार्ग अपनाने को कहा गया है।

कलिंदी कुंज और मथुरा रोड से जाने की सलाह

अश्रम और सराय काले खां की ओर जाने वाले वाहन चालकों को अब सर्विस रोड के जरिए कलिंदी कुंज और मथुरा रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि यात्री अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और डायवर्जन रूट पर लगे संकेतों का पालन करें।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बंद किए गए हिस्से की ओर जाने से बचें, ताकि सड़क पर अनावश्यक जाम की स्थिति न बने। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे कर्मियों के साथ सहयोग करने को भी कहा गया है।

यात्रियों से धैर्य रखने की अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि सड़क बंद होने की स्थिति में कुछ इलाकों में अतिरिक्त ट्रैफिक दबाव बन सकता है। ऐसे में वाहन चालक धैर्य बनाए रखें और नियमों का पालन करें।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे ट्रैफिक संकेतों और पुलिस की ओर से जारी निर्देशों का पालन करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचें। रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक चैनलों से जानकारी ले सकते हैं।

फिलहाल मदनपुर खादर के पास एक्सप्रेसवे बंद होने की वजह और इसे कब तक खोला जाएगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पुलिस ने यात्रियों से अपडेट पर नजर रखने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है।