विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च से दिल्ली में 30 प्रमुख जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन, ये रास्ते रहेंगे प्रभावित
दिल्ली में आज यानी 12 अक्टूबर को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें। विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च के चलते राजधानी के 30 प्रमुख स्थानों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है। जानिए कौन-कौन से रास्ते प्रभावित रहेंगे।
In Short
- विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च को देखते हुए दिल्ली में आज सुबह 6 बजे से 30 प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू।
- कनॉट प्लेस, धौला कुआं, मंडी हाउस, मिंटो रोड और लोधी रोड समेत कई प्रमुख रास्तों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका।
- रेलवे स्टेशन, ISBT और दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह, स्थिति के अनुसार बदलेंगे प्रतिबंध।
दिल्ली में आज यानी 12 अक्टूबर को सफर करने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम और रूट डायवर्जन का सामना करना पड़ सकता है। विपक्षी दलों के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के 30 प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। इसका असर नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिण दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर पड़ सकता है।
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे जरूरी काम होने पर ही इन रास्तों से गुजरें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें।
सुबह 6 बजे से लागू हुआ ट्रैफिक डायवर्जन
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह 6 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। सड़कों पर स्थिति के हिसाब से दिनभर यातायात प्रभावित रह सकता है।
पुलिस ने बताया कि प्रमुख चौराहों, फ्लाईओवर और गोलचक्करों पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कुछ रास्तों पर आवाजाही सीमित की जा सकती है।
दिल्ली के इन प्रमुख रास्तों पर पड़ सकता है असर
ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, धौला कुआं फ्लाईओवर, मिंटो रोड और दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, मंडी हाउस गोलचक्कर, पंचकुइयां गोलचक्कर और टॉलस्टॉय मार्ग-जनपथ क्रॉसिंग पर यातायात प्रभावित हो सकता है।
इसके अलावा कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल पर बाराखंबा रोड, संसद मार्ग और चेम्सफोर्ड रोड के आसपास भी ट्रैफिक की परेशानी हो सकती है।
सरदार पटेल मार्ग-पंचशील मार्ग क्रॉसिंग, भीकाजी कामा प्लेस अंडरपास, मोती बाग फ्लाईओवर और लोधी रोड फ्लाईओवर भी प्रभावित रास्तों में शामिल हैं।
पटेल चौक, रेल भवन, विंडसर पैलेस, गोल डाक खाना और RML अस्पताल के आसपास भी ट्रैफिक पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी।
रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वालों के लिए जरूरी सलाह
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रेलवे स्टेशनों, अंतरराज्यीय बस अड्डों (ISBT) और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी है।
खासकर नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के रास्तों से गुजरने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक प्रतिबंध स्थायी नहीं हैं। मौके की स्थिति को देखते हुए इनमें बदलाव किया जाएगा। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक चैनलों पर नजर रखने को कहा गया है।
विपक्ष आज क्यों निकाल रहा है सुप्रीम कोर्ट मार्च?
विपक्षी दल आज 'चलो दिल्ली-मार्च फॉर डेमोक्रेसी' के तहत सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने वाले हैं।
विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कथित चुनावी गड़बड़ियों और 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है।
विपक्ष की मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को तुरंत रोकना और बैलेट पेपर से चुनाव कराना शामिल है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चिंताओं से जुड़ा ज्ञापन सौंपने के लिए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से शाम 4 से 5 बजे के बीच मिलने का समय मांगा था।
इस पर मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक स्तर पर कार्यपालिका के कामकाज में दखल नहीं दे सकता। हालांकि, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में अदालत के दरवाजे सभी नागरिकों के लिए हमेशा खुले हैं।