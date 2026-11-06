Delhi to Kashmir: दिल्ली से कश्मीर तक First AC में सफर के लिए खर्च करने होंगे ₹3,000! जानें क्या है खास

ट्रेन में लंबा सफर करना हो तो हर कोई चाहता है कि यात्रा आरामदायक हो और रास्ते में किसी तरह की परेशानी न आए। खासकर दिल्ली से कश्मीर जैसे लंबे सफर में यात्रियों के लिए आराम और प्राइवेसी काफी मायने रखती है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ट्रेन के फर्स्ट AC में सफर करने पर क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो एक हालिया ट्रैवल वीडियो में इसकी झलक दिखाई गई है। वीडियो में यात्रियों ने बताया कि उनके फर्स्ट AC टिकट की कीमत करीब 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति थी।

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फर्स्ट AC में क्या है खास?

फर्स्ट AC की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाली प्राइवेसी है। आम ट्रेन कोच की तरह यहां यात्रियों को खुले में सफर नहीं करना पड़ता। इसके बजाय उन्हें दरवाजे वाले अलग कंपार्टमेंट मिलते हैं।

वीडियो में यात्रियों ने बताया कि वे अपनी जिंदगी में पहली बार फर्स्ट AC में सफर कर रहे हैं और दिल्ली से कश्मीर जा रहे हैं। उन्होंने ट्रेन के अंदर मिलने वाली सुविधाओं को भी दिखाया।

फर्स्ट AC के कंपार्टमेंट को A, B, C, D या E जैसे अक्षरों से पहचाना जाता है। इनमें यात्रियों को केबिन या कूपे मिल सकता है।

केबिन और कूपे में क्या है अंतर?

फर्स्ट AC में दो तरह के कंपार्टमेंट होते हैं। पहला केबिन और दूसरा कूपे। केबिन में चार बर्थ होती हैं, जबकि कूपे में सिर्फ दो बर्थ होती हैं।

अगर कोई कपल साथ में सफर कर रहा है तो कूपे उसके लिए ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। इसमें दो लोगों को अलग जगह मिलती है, जिससे प्राइवेसी बनी रहती है।

इसके अलावा ऊपरी बर्थ तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की सुविधा भी दी गई है, ताकि यात्रियों को ऊपर चढ़ने में आसानी हो।

सफर के दौरान नहाने की भी सुविधा

वीडियो में फर्स्ट AC के बाथरूम की सुविधा भी दिखाई गई है। यात्रियों के मुताबिक, सफर के दौरान नहाने की सुविधा मिलती है।

दिल्ली से कश्मीर जैसे लंबे सफर में यह सुविधा यात्रियों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है। कई घंटे ट्रेन में बिताने वाले लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं यात्रा को ज्यादा आरामदायक बना सकती हैं।

खाने-पीने में क्या-क्या मिलता है?

फर्स्ट AC में यात्रियों को खाने-पीने की सुविधाएं भी मिलती हैं। वीडियो में यात्रियों ने बताया कि सफर के दौरान चाय, कॉफी, पानी और खाना उपलब्ध होता है।

इससे यात्रियों को खाने-पीने की चीजों के लिए बार-बार अपने कंपार्टमेंट से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

हालांकि, फर्स्ट AC का किराया दूसरी श्रेणियों के मुकाबले ज्यादा होता है। लेकिन इसके बदले यात्रियों को ज्यादा प्राइवेसी, अलग कंपार्टमेंट और कई सुविधाएं मिलती हैं।

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वीडियो में सफर करने वाले यात्रियों ने भी माना कि फर्स्ट AC का टिकट महंगा है, लेकिन उनके मुताबिक यह अनुभव एक बार जरूर आजमाने लायक है।