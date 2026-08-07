scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंग9 से 16 अगस्त तक के लिए दिल्ली मेट्रो ने बदला नियम! घर से निकलने से पहले जान लें नहीं तो घंटों फंस सकते हैं

9 से 16 अगस्त तक के लिए दिल्ली मेट्रो ने बदला नियम! घर से निकलने से पहले जान लें नहीं तो घंटों फंस सकते हैं

दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए बड़ा अपडेट है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि 15 अगस्त से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इसके तहत 9 अगस्त से CISF जांच और सख्त करेगी। इससे कुछ स्टेशनों पर पीक आवर्स में लंबी लाइनें लग सकती हैं, इसलिए यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 7, 2026 18:05 IST

In Short

  • 9 अगस्त से Metro स्टेशनों पर CISF सुरक्षा जांच और सख्त करेगी।
  • पीक आवर्स में कुछ मेट्रो स्टेशनों पर लंबी कतारें लग सकती हैं।
  • यात्रियों को 16 अगस्त तक सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है।

Delhi Metro Travel Advisory: 15 अगस्त 2026 को Independence Day से पहले Metro स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी। इसके तहत 9 अगस्त 2026 रविवार से CISF यात्रियों की सुरक्षा जांच पहले से ज्यादा सख्त करेगी। इस वजह से कुछ Metro स्टेशनों पर यात्रियों को लंबी कतारों का सामना करना पड़ सकता है।

advertisement

9 अगस्त से बढ़ेगी सुरक्षा जांच

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए CISF Metro स्टेशनों पर यात्रियों और उनके सामान की जांच और सख्ती से करेगी। यह व्यवस्था 9 अगस्त से शुरू होगी और Independence Day के आसपास के दिनों में जारी रहेगी।

पीक आवर्स में बढ़ सकती है परेशानी

सुरक्षा जांच ज्यादा कड़ी होने के कारण खासकर Peak Hours में कई Metro स्टेशनों पर लंबी लाइनें लग सकती हैं। यात्रियों को स्टेशन में एंट्री और सुरक्षा जांच पूरी करने में सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा समय लग सकता है।

यह स्थिति 16 अगस्त 2026 रविवार तक बनी रह सकती है। ऐसे में रोजाना Metro से सफर करने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है।

सफर के लिए रखें अतिरिक्त समय

यात्रियों से कहा गया है कि इन दिनों Metro से सफर करते समय थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें। इससे सुरक्षा जांच में ज्यादा समय लगने पर भी यात्रा के दौरान परेशानी कम होगी।

Metro यात्रियों को खासतौर पर सुबह और शाम के व्यस्त समय में समय का ध्यान रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसी दौरान स्टेशनों पर भीड़ ज्यादा हो सकती है।

यात्रियों से सहयोग की अपील

यात्रियों से सुरक्षा जांच के दौरान CISF और दूसरे सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करने की अपील की गई है। Independence Day से पहले बढ़ाई जा रही यह जांच सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षा जांच के लिए तैयार रहें और अपनी यात्रा में कुछ अतिरिक्त समय जरूर जोड़ें।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 7, 2026