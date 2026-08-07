9 से 16 अगस्त तक के लिए दिल्ली मेट्रो ने बदला नियम! घर से निकलने से पहले जान लें नहीं तो घंटों फंस सकते हैं

Delhi Metro Travel Advisory: 15 अगस्त 2026 को Independence Day से पहले Metro स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी। इसके तहत 9 अगस्त 2026 रविवार से CISF यात्रियों की सुरक्षा जांच पहले से ज्यादा सख्त करेगी। इस वजह से कुछ Metro स्टेशनों पर यात्रियों को लंबी कतारों का सामना करना पड़ सकता है।

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9 अगस्त से बढ़ेगी सुरक्षा जांच

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए CISF Metro स्टेशनों पर यात्रियों और उनके सामान की जांच और सख्ती से करेगी। यह व्यवस्था 9 अगस्त से शुरू होगी और Independence Day के आसपास के दिनों में जारी रहेगी।

SECURITY UPDATE



In view of the enhanced security arrangements ahead of Independence Day on 15th August 2026, the security checks for passengers will be further intensified by CISF across the Metro stations starting from 9th August 2026 (Sunday).



This might result in long queues… — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 7, 2026

पीक आवर्स में बढ़ सकती है परेशानी

सुरक्षा जांच ज्यादा कड़ी होने के कारण खासकर Peak Hours में कई Metro स्टेशनों पर लंबी लाइनें लग सकती हैं। यात्रियों को स्टेशन में एंट्री और सुरक्षा जांच पूरी करने में सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा समय लग सकता है।



यह स्थिति 16 अगस्त 2026 रविवार तक बनी रह सकती है। ऐसे में रोजाना Metro से सफर करने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है।

सफर के लिए रखें अतिरिक्त समय

यात्रियों से कहा गया है कि इन दिनों Metro से सफर करते समय थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें। इससे सुरक्षा जांच में ज्यादा समय लगने पर भी यात्रा के दौरान परेशानी कम होगी।

Metro यात्रियों को खासतौर पर सुबह और शाम के व्यस्त समय में समय का ध्यान रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसी दौरान स्टेशनों पर भीड़ ज्यादा हो सकती है।

यात्रियों से सहयोग की अपील

यात्रियों से सुरक्षा जांच के दौरान CISF और दूसरे सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करने की अपील की गई है। Independence Day से पहले बढ़ाई जा रही यह जांच सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षा जांच के लिए तैयार रहें और अपनी यात्रा में कुछ अतिरिक्त समय जरूर जोड़ें।