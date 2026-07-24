दिल्ली मेट्रो अपडेट: 17 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद, राजीव चौक समेत 3 जगह इंटरचेंज जारी

Delhi Metro service update: दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सर्विस अपडेट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 7:30 बजे से दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इन सभी स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

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तीन स्टेशनों पर बदल सकेंगे मेट्रो लाइन

राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन भी बंद स्टेशनों की सूची में शामिल हैं। हालांकि इन तीनों स्टेशनों पर यात्रियों को इंटरचेंज की सुविधा मिलती रहेगी।

इसका मतलब है कि यात्री इन स्टेशनों से बाहर नहीं निकल सकेंगे और बाहर से स्टेशन के अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक मेट्रो लाइन से दूसरी मेट्रो लाइन पर जाने के लिए यहां ट्रेन बदली जा सकेगी।

अगले आदेश तक बंद रहेंगे ये 17 स्टेशन

दिल्ली मेट्रो की ओर से जारी जानकारी के अनुसार लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे।



Service Update



Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM tomorrow (24th July, 2026) till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.



1. Lok Kalyan Marg

2. Rajiv Chowk

3.… — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 23, 2026

इन सभी स्टेशनों पर सुबह 7:30 बजे से यात्रियों की एंट्री और एग्जिट रोक दी गई है। स्टेशन कब तक बंद रहेंगे, इसे लेकर कोई निश्चित समय नहीं बताया गया है। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि ये स्टेशन अगले निर्देश मिलने तक बंद रहेंगे।

सफर से पहले वैकल्पिक स्टेशन की जानकारी लें

इन इलाकों की ओर जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मेट्रो का अपडेट ध्यान में रखना होगा। जिन यात्रियों को बंद किए गए स्टेशनों के आसपास जाना है, उन्हें वैकल्पिक मेट्रो स्टेशन या दूसरे रास्तों की जानकारी लेकर ही घर से निकलना चाहिए।

राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर केवल मेट्रो बदलने की अनुमति होगी। यहां से बाहर आने या स्टेशन के अंदर जाने की सुविधा नहीं मिलेगी।

पहले बंद किए गए थे 16 मेट्रो स्टेशन

इससे पहले सुरक्षा कारणों से सेंट्रल दिल्ली और उसके आसपास के 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की जानकारी दी गई थी। इस सूची में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल थे।



बाद में जारी अपडेट में झंडेवालान मेट्रो स्टेशन का नाम भी शामिल किया गया, जिसके बाद बंद स्टेशनों की कुल संख्या 17 हो गई।