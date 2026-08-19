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Newsट्रेंडिंगचंडीगढ़ में पेट्रोल लंगर का ऐलान, फ्री कूपन लेने पहुंचे हजारों लोग लेकिन बारिश ने बदल दिया पूरा प्लान

चंडीगढ़ में पेट्रोल लंगर का ऐलान, फ्री कूपन लेने पहुंचे हजारों लोग लेकिन बारिश ने बदल दिया पूरा प्लान

चंडीगढ़ में फ्री पेट्रोल कूपन देने के ऐलान के बाद पेट्रोल स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। हालांकि, भारी बारिश के कारण कार्यक्रम टाल दिया गया। राकेश त्रेहन ने अब इसे शुक्रवार से रविवार तक आयोजित करने की बात कही है, जहां वाहन चालकों को फ्री फ्यूल कूपन देने की योजना है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 19, 2026 16:38 IST
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In Short

  • फ्री पेट्रोल कूपन के ऐलान के बाद चंडीगढ़ पेट्रोल स्टेशन पर जुटी भीड़
  • बारिश के कारण टला कार्यक्रम अब शुक्रवार से रविवार तक होगा आयोजित
  • दोपहिया तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए अलग-अलग कूपन की थी योजना

Petrol Langar: चंडीगढ़ में एक सोशल मीडिया ऐलान के बाद मंगलवार को पेट्रोल स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। दरअसल, राकेश त्रेहन उर्फ राजा डी किंग ने फ्री पेट्रोल कूपन देने के लिए "पेट्रोल लंगर" लगाने की घोषणा की थी। हालांकि, भारी बारिश के कारण यह कार्यक्रम टाल दिया गया।

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राकेश त्रेहन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया था कि उन्होंने 18 अगस्त को पेट्रोल लंगर आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन बारिश की वजह से इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

फ्री पेट्रोल कूपन देने की थी योजना

इस योजना के तहत दोपहिया और तिपहिया वाहन चालकों को 500 रुपये के फ्री पेट्रोल कूपन दिए जाने थे। वहीं, चार पहिया वाहन मालिकों के लिए 1,000 रुपये के पेट्रोल कूपन देने की बात कही गई थी।

राकेश त्रेहन ने मंगलवार शाम को एक और वीडियो जारी कर बताया कि बारिश के कारण कार्यक्रम को शुक्रवार के लिए दोबारा तय किया गया है। उन्होंने कहा कि कूपन वितरण शुक्रवार से रविवार तक तीन दिनों तक जारी रहेगा।

बारिश के बीच पेट्रोल पंप पहुंची बड़ी संख्या में भीड़

कार्यक्रम टलने की जानकारी के बावजूद मंगलवार शाम चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित तय पेट्रोल स्टेशन के पास बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए।

कई लोगों ने आरोप लगाया कि घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई फ्री फ्यूल कूपन नहीं मिला। एक युवक ने बताया कि वह भारी बारिश के बावजूद पेट्रोल स्टेशन पहुंचा और करीब दो घंटे तक इंतजार किया, लेकिन कूपन नहीं मिला। बाद में उसे शुक्रवार को वितरण शुरू होने की जानकारी दी गई।

90 फीसदी संपत्ति दान करने का किया था दावा

राकेश त्रेहन इससे पहले भी अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने बताया था कि वह अपने पिता से मिली संपत्ति और अपनी खुद की कमाई का 90 फीसदी हिस्सा दान करना चाहते हैं।

उन्होंने यह भी बताया था कि वह क्रिप्टो ट्रेडर रह चुके हैं और पहले शेयर बाजार में निवेश कर चुके हैं।

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जरूरतमंदों को बांट चुके हैं मदद

हाल ही में राकेश त्रेहन ने चंडीगढ़ में कई जरूरतमंद लोगों को खाने का सामान और 500 रुपये के नोट बांटे थे। उन्होंने आगे आईफोन बांटने की बात भी कही थी।

फिलहाल पेट्रोल लंगर का कार्यक्रम बारिश के कारण शुक्रवार तक टाल दिया गया है। अब देखना होगा कि तय तारीख पर कूपन वितरण कैसे किया जाता है।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 19, 2026