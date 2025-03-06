Business Idea: कम लागत में शुरू करें मोबाइल से जुड़ा ये साइड बिजनेस, जानें कितना होगा मुनाफा

आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है और लोग न केवल अपने फोन को सेफ रखना चाहते हैं, बल्कि उसे स्टाइलिश लुक भी देना चाहते हैं। इसी वजह से मार्केट में customized mobile covers, printed phone cases, और designer mobile covers की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।

आज के समय में अगर आप नौकरी के साथ एक साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मोबाइल कवर बिजनेस काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह बिजनेस कम लागत में शुरू होता है। इसके अलावा इसकी मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ रही है। अगर आप एक ऐसे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें कम इन्वेस्टमेंट हो और जो लंबे समय तक चले, तो यह बिजनेस आपके लिए सही साबित हो सकता है।

मोबाइल कवर बिजनेस की डिमांड

मोबाइल कवर अब सिर्फ मोबाइल को सेफ रखने के लिए ही नहीं, बल्कि ये एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। हर दिन हजारों की संख्या में नए smartphones बिकते हैं और उनके साथ ही उनकी एक्सेसरीज यानी फोन कवर की डिमांड भी बढ़ती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से mobile accessories market सालाना 15 फीसदी से 20 फीसदी की दर से बढ़ रही है। इसमें सबसे बड़ा योगदान mobile back covers का है।

फेस्टिव या दूसरे मौकों पर लोग अपने फोन को नया लुक देना पसंद करते हैं, इससे मोबाइल कवर के बिजनेस की मांग सालभर बनी रहती है। यही कारण है कि इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी ज्यादा हैं।

मोबाइल कवर बिजनेस कैसे शुरू करें

अगर आप यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इसे छोटी जगह से भी शुरू किया जा सकता है और आप इसे घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए नीचे दी गई चीजों की जरूरत पड़ सकती है।

डिजाइन बनाने और प्रिंटिंग मशीन ऑपरेट करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए।



UV प्रिंटर या सब्लिमेशन प्रिंटर होना चाहिए जो 3 से 4 मोबाइल कवर एक साथ प्रिंट कर सकती है।



ब्लेंक मोबाइल कवर मुख्य है, क्योंकि इस पर प्रिंटिंग होगी।



इंक और कलर प्रिंटिंग की चीजें ताकि हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग हो पाए।



हीट प्रेस मशीन की मदद से डिजाइन को कवर पर चिपकाया जाएगा।



प्लास्टिक और पैकेजिंग ताकि कवर को सही से पैक किया जा सके।



इस पूरे सेटअप को लगाने में ₹60,000 से ₹65,000 तक का खर्च आएगा। अगर आप धीरे-धीरे अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप शुरुआत में small-scale production कर सकते हैं और जैसे-जैसे ऑर्डर बढ़ें, अपनी production capacity बढ़ा सकते हैं।

कम लागत में ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं?

आजकल लोग customized mobile covers पसंद करते हैं, जिन पर उनके पसंदीदा डिजाइन, फोटो या नाम प्रिंट किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए social media marketing का यूज कर सकते हैं। Instagram, Facebook, WhatsApp Business और E-commerce platforms (Amazon, Flipkart, Meesho) पर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंच पाए।

जैसी ही आपका बिजनेस बढ़ने लगे, तो अपने प्रोडक्ट की बेहतर पैकेजिंग करें और अपने बिजनेस को एक ब्रांड का नाम दें। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप मार्केट में चल रहे latest trends को फॉलो करें और ऐसे डिजाइन बनाएं जो कस्टमर को पसंद आएं। आपको जब रेगुलर ऑर्डर मिलने लगें, तो आप bulk production शुरू कर सकते हैं जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और मुनाफा ज्यादा होगा।

मोबाइल कवर बिजनेस से कितनी कमाई हो सकती है?

मोबाइल कवर की लागत बहुत कम होती है, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस काफी अच्छी होती है।

उदाहरण के तौर पर एक कस्टमाइज्ड मोबाइल कवर की लागत ₹50-₹80 होती है। वहीं, इसकी बाजार में कीमत ₹250-₹500 के बीच हो सकती है। इस तरह आप हर यूनिट पर ₹150-₹300 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप हर दिन 20 कवर भी बेचते हैं, तो आपकी मंथली इनकम ₹90,000 से ₹1,50,000 तक हो सकती है।