BRICS Summit 2026: दिल्ली में Swiggy Zomato और Blinkit की डिलीवरी पर क्या रहेगा असर?

BRICS Summit 2026 के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या Swiggy, Zomato और Blinkit जैसी डिलीवरी सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी या नहीं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस बारे में स्थिति साफ कर दी है।

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, BRICS Summit के दौरान सामान्य इलाकों में फूड डिलीवरी, ग्रॉसरी और मेडिसिन डिलीवरी जैसी सेवाएं जारी रह सकती हैं। यानी पूरे दिल्ली में इन सेवाओं पर कोई पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है।

🌍 BRICS SUMMIT 2026 | 11–13 SEPTEMBER

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💬 Still… pic.twitter.com/afPhJLIU3J — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 10, 2026

प्रतिबंधित इलाकों में हो सकती है परेशानी

हालांकि, जिन इलाकों को सुरक्षा कारणों से नियंत्रित या प्रतिबंधित किया गया है, वहां डिलीवरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। ऐसे क्षेत्रों में डिलीवरी राइडर्स की आवाजाही ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार नियंत्रित की जाएगी।

इसका मतलब है कि कुछ जगहों पर डिलीवरी में देरी हो सकती है या कुछ ऑर्डर प्रभावित हो सकते हैं।

ग्राहकों को पहले से प्लान करने की सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे BRICS Summit के दौरान अपना ऑर्डर सोच-समझकर प्लान करें। खासतौर पर अगर डिलीवरी एड्रेस किसी सुरक्षा वाले क्षेत्र में आता है तो ग्राहकों को अतिरिक्त समय का ध्यान रखना चाहिए।

खाने-पीने की चीजों के अलावा दवाइयों और जरूरी सामान की डिलीवरी भी लोकेशन के आधार पर प्रभावित हो सकती है।

BRICS Summit के दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन और अस्थायी रोक लगाई जा सकती है। हालांकि, आम क्षेत्रों में Swiggy, Zomato और Blinkit जैसी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी।

दिल्ली में होने वाले इस बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन प्रशासन का प्रयास है कि आम लोगों की रोजमर्रा की सुविधाएं पूरी तरह प्रभावित न हों।