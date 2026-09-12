Dutch कंपनी से नौकरी का ऑफर मिलने के बाद Bittu Tabahi का नया प्लान, अब पूछ रहे किस राज्य की करें सफाई?

मध्य प्रदेश की गंदी और कचरे से भरी अजनार नदी को महीनों तक लगभग अकेले साफ करने वाले 20 साल के Bittu Tabahi अब अपने शहर से आगे बढ़कर देश के दूसरे हिस्सों में भी सफाई अभियान चलाना चाहते हैं। उनका असली नाम सुरेंद्र सिंह चौधरी है। हाल ही में उन्हें नीदरलैंड की संस्था The Ocean Cleanup की ओर से नौकरी का ऑफर मिला, जिसके बाद अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स से पूछा है कि वह अगली बार किस राज्य में जाकर सफाई अभियान शुरू करें।

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नौकरी का ऑफर मिलने के बाद क्या बोले Bittu?

Bittu Tabahi ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने सफर के दौरान मिले समर्थन के लिए लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि The Ocean Cleanup की ओर से उन्हें नौकरी का प्रस्ताव मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब वह अलग-अलग राज्यों में जाकर वहां की नदियों और गंदे इलाकों की सफाई में भी योगदान देना चाहते हैं।

वीडियो के आखिर में उन्होंने अपने फॉलोअर्स से सीधा सवाल पूछा कि वह सबसे पहले किस राज्य में आएं और वहां सफाई अभियान चलाएं।

कमेंट सेक्शन में शुरू हुई राज्यों की लंबी सूची

Bittu के सवाल के बाद उनके वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने अलग-अलग राज्यों के नाम सुझाने शुरू कर दिए। कई यूजर्स ने बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र का नाम लिया। कुछ लोगों ने अपने शहर और इलाके का नाम भी लिखा और उनसे वहां आने की अपील की।

इस प्रतिक्रिया से एक बात साफ दिखाई देती है कि नदी और सार्वजनिक स्थानों की गंदगी केवल किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। अलग-अलग हिस्सों से आए सुझावों ने Bittu के स्थानीय अभियान को अब एक तरह के राष्ट्रीय सफाई संदेश में बदल दिया है।

अजनार नदी की सफाई से मिली पहचान

Bittu Tabahi पिछले कई महीनों से मध्य प्रदेश की अजनार नदी से प्लास्टिक, कचरा और दूसरी गंदगी हटाने का काम कर रहे थे। खास बात यह थी कि वह किसी बड़े सरकारी अभियान या पर्यावरण संस्था के तहत यह काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी जरूरत का सामान खुद जुटाया और लगातार नदी के पास जाकर जमा कचरे को हटाते रहे।

उन्होंने सोशल मीडिया पर नदी की सफाई से पहले और बाद की तस्वीरें भी शेयर कीं। इन तस्वीरों में नदी और आसपास के इलाके में हुआ बदलाव साफ दिखाई दिया। यही तस्वीरें वायरल हुईं और उनके काम ने लोगों का ध्यान खींचा।

Dutch कंपनी तक पहुंची Bittu की कहानी

Bittu के काम की चर्चा आखिरकार The Ocean Cleanup के संस्थापक और CEO Boyan Slat तक पहुंची। यह संस्था समुद्र और नदियों से प्लास्टिक प्रदूषण हटाने के लिए काम करती है। Boyan Slat की ओर से Bittu को नौकरी का प्रस्ताव दिए जाने के बाद उनका सफर एक नए मोड़ पर पहुंच गया।

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अब Bittu का अगला कदम केवल नौकरी स्वीकार करने तक सीमित नहीं दिख रहा है। उनके नए वीडियो से साफ है कि वे भारत के अलग-अलग राज्यों में जाकर सफाई के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल गेंद उनके फॉलोअर्स के पाले में है, जो यह तय करने में जुटे हैं कि Bittu का अगला सफाई अभियान किस राज्य से शुरू होना चाहिए।