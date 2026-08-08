बेंगलुरु के लग्जरी होटलों में फूड सेफ्टी रेड, कहीं मिला एक्सपायर्ड मिल्क तो कहीं फंगल फूड

Bengaluru hotel food safety raid: बेंगलुरु के बड़े और नामी होटलों में हुई फूड सेफ्टी जांच ने खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच के दौरान अधिकारियों को ऐसी चीजें मिलीं, जिन्हें देखकर किसी का भी होटल के खाने पर भरोसा डगमगा सकता है। आखिर इन होटलों में जांच के दौरान क्या-क्या सामने आया, आइए जानते हैं।

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26 होटलों में हुई जांच

फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बेंगलुरु के 26 थ्री-स्टार और फाइव-स्टार होटलों में जांच की। 7 अगस्त को बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी के सभी जोन्स में 30 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की टीमों ने यह इंस्पेक्शन ड्राइव चलाया। जांच में किचन्स और फूड स्टोरेज एरियाज की सफाई से लेकर खाने को रखने के तरीके तक कई चीजें देखी गईं।

फंगल फूड से लेकर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स तक मिले

जांच के दौरान कई होटलों की किचन्स और स्टोरेज एरियाज में अनहाइजीनिक कंडीशन्स मिलीं। अधिकारियों को वेजिटेबल्स और दूसरे फूड आइटम्स पर फंगल ग्रोथ भी मिली। इसके अलावा एक्सपायर्ड मिल्क, डेयरी और बेकरी प्रोडक्ट्स के साथ चिकन, फिश, मीट और वेजिटेबल्स भी स्टोरेज में पाए गए। एक होटल में स्टाफ को बेक्ड गुड्स की ट्रे गार्बेज बिन में डालते हुए भी देखा गया।

वेज और नॉन-वेज फूड भी नहीं रखा था अलग

कुछ होटलों में वेजिटेरियन और नॉन-वेजिटेरियन फूड को अलग-अलग नहीं रखा गया था। इसके अलावा फूड की प्रॉपर लेबलिंग नहीं थी और कुछ मामलों में फूड मिसब्रांडिंग भी मिली। अधिकारियों ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसएआई के मैंडेटरी लेबलिंग रूल्स के उल्लंघन भी पाए।

बड़े होटलों से इतना फूड हुआ सीज

द ललित अशोक और एनेक्स साउथ से 76 किलो मीट और 200 किलो वेजिटेबल्स सीज किए गए। यहां 32 लीटर एक्सपायर्ड मिल्क भी जब्त कर नष्ट किया गया। शांगरी-ला बेंगलुरु से 15 किलो मीट और फोर सीजन्स होटल बेंगलुरु से 19 किलो मीट मिला।



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विवांता बेंगलुरु व्हाइटफील्ड से 3 किलो एक्सपायर्ड बेकरी प्रोडक्ट्स और ताज यशवंतपुर से 72 किलो मीट सीज किया गया। सबसे बड़ी सीजर द रेडिसन ब्लू और द एट्रिया में हुई, जहां 105 किलो एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स मिले। इसमें 50 किलो चिकन, 23 किलो मीट, 7 किलो फिश और 25 किलो वेजिटेबल्स शामिल थे।

35 फूड सैंपल्स भेजे गए लैबोरेटरी

इस पूरी ड्राइव के दौरान 35 फूड सैंपल्स लिए गए और उन्हें फूड लैबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। इनमें टी पाउडर, चिकन, मटन, फिश, एडिबल ऑयल, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, टोमैटो सॉस, लेमन जूस, चीज, पापड़, काजू, जिंजर, पेपर पाउडर, स्पाइस पाउडर और मिल्क शामिल हैं।

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अधिकारियों ने वायलेशंस को लेकर होटलों को नोटिस भी जारी किए हैं। अब आगे की कार्रवाई लैबोरेटरी रिपोर्ट्स और कानून के तहत लागू प्रोविजन्स के आधार पर की जाएगी।

