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Newsट्रेंडिंगइमरान हाशमी की Awarapan 2 ने मचाया धमाल! 3 दिन में वर्ल्डवाइड ₹110 करोड़ के पार कमाई, Batwara 1947 से काफी आगे

इमरान हाशमी की Awarapan 2 ने मचाया धमाल! 3 दिन में वर्ल्डवाइड ₹110 करोड़ के पार कमाई, Batwara 1947 से काफी आगे

इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में दुनियाभर में 110.10 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की। स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर इसकी टक्कर सनी देओल की 'Batwara 1947' से हुई, लेकिन कमाई के मामले में 'Awarapan 2' काफी आगे रही।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 17, 2026 17:33 IST
After two days, ‘Awarapan 2’ has crossed the ₹50 crore mark in India, while ‘Batwara 1947’ is yet to reach ₹20 crore.
After two days, ‘Awarapan 2’ has crossed the ₹50 crore mark in India, while ‘Batwara 1947’ is yet to reach ₹20 crore.

In Short

  • इमरान हाशमी की ‘Awarapan 2’ ने सिर्फ 3 दिनों में दुनियाभर में 110.10 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की।
  • फिल्म ने भारत में ओपनिंग वीकेंड पर 81.75 करोड़ रुपये नेट कमाए, जबकि ओवरसीज से 12 करोड़ रुपये आए।
  • सनी देओल की ‘Batwara 1947’ इस बॉक्स ऑफिस क्लैश में पीछे रही और भारत में 19.25 करोड़ रुपये नेट कमाए।

इमरान हाशमी की 'Awarapan 2' ने रिलीज के पहले तीन दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में दुनियाभर में 110.10 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की। स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर इसकी टक्कर सनी देओल की 'Batwara 1947' से हुई, लेकिन कमाई के मामले में 'Awarapan 2' काफी आगे रही।

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नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी 'Awarapan 2' ने भारत में पहले वीकेंड पर 81.75 करोड़ रुपये का नेट और 98.10 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। विदेशी बाजार से फिल्म ने 12 करोड़ रुपये जुटाए। यह इमरान हाशमी के पिछले सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड से 89% ज्यादा है।

तीन दिन में कैसे बढ़ी कमाई?

फिल्म ने शुक्रवार को 22 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के साथ शुरुआत की थी। स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को कारोबार 53.4% बढ़ा और कमाई 33.75 करोड़ रुपये पहुंच गई। रविवार को कलेक्शन शनिवार के मुकाबले करीब 23% घटा, फिर भी फिल्म ने 26 करोड़ रुपये नेट कमाए।

तीसरे दिन तक फिल्म की ओपनिंग वीकेंड टिकट बिक्री 15.9 लाख से ज्यादा हो गई। सोमवार की शुरुआती स्क्रीनिंग से 0.05 करोड़ रुपये नेट जुड़ने के बाद घरेलू नेट कलेक्शन 81.80 करोड़ रुपये पहुंच गया है। अंतिम आधिकारिक आंकड़े अभी आने बाकी हैं।

Batwara 1947 से काफी आगे Awarapan 2

Sacnilk के मुताबिक, सनी देओल की 'Batwara 1947' ने शुरुआती वीकेंड में भारत में 19.25 करोड़ रुपये नेट कमाए। फिल्म ने शुक्रवार को 5.75 करोड़ रुपये, शनिवार को 13.75 करोड़ रुपये और रविवार को 7.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज किया।

दोनों फिल्में 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं। शुरुआती तीन दिनों के आंकड़ों में 'Awarapan 2' ने इस बॉक्स ऑफिस क्लैश में बड़ी बढ़त बना ली है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 17, 2026