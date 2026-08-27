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iPhone 18 Pro की एंट्री से पहले Apple ने तैयार किया बड़ा सरप्राइज, जानें क्या बदलेगा

Apple सितंबर इवेंट में कई बड़े प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी नई iPhone 18 सीरीज, संभावित फोल्डेबल iPhone और Apple Watch अपडेट पेश कर सकती है। खास बात यह है कि यह इवेंट नए CEO जॉन टर्नस के नेतृत्व में होगा, जिससे Apple की नई रणनीति पर भी नजर रहेगी।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 27, 2026 11:14 IST

In Short

  • Apple सितंबर इवेंट में iPhone 18 Pro सीरीज और कंपनी के पहले फोल्डेबल iPhone पर सबकी नजरें होंगी।
  • यह इवेंट नए CEO जॉन टर्नस के नेतृत्व में Apple का पहला बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च होगा।
  • Apple Watch Series 12, नए स्मार्ट होम डिवाइस और iPad mini 8 जैसे प्रोडक्ट्स भी पेश किए जा सकते हैं।

Apple सितंबर में अपने बड़े लॉन्च इवेंट के साथ वापसी करने जा रहा है। इस बार कंपनी iPhone, Apple Watch और स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स की नई रेंज पेश कर सकती है। यह इवेंट Apple के लिए खास होगा क्योंकि यह आने वाले CEO जॉन टर्नस के नेतृत्व में पहला बड़ा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन होगा।

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 कब और कहां देख सकेंगे Apple Event

Apple का “Surprise and shine” इवेंट 9 सितंबर को सुबह 10 बजे Pacific Time और दोपहर 1 बजे Eastern Time पर आयोजित होगा। इसे YouTube, Apple की इवेंट वेबसाइट और Apple TV ऐप पर लाइव देखा जा सकेगा। जॉन टर्नस 1 सितंबर से टिम कुक की जगह CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे और शुरुआत से ही प्रेजेंटेशन का नेतृत्व करेंगे।

iPhone 18 Pro और फोल्डेबल iPhone पर फोकस

इस लॉन्च में सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple इस बार iPhone 18 सीरीज को अलग-अलग लॉन्च में पेश कर सकता है।

AI Generated Image

iPhone 18 Pro मॉडल का डिजाइन पिछले मॉडल जैसा रह सकता है, लेकिन इसमें बड़ा कैमरा बंप और नया डार्क चेरी कलर विकल्प मिल सकता है। फोन में अंडर-डिस्प्ले Face ID और A20 Pro चिप जैसे अपग्रेड की उम्मीद है। वहीं, iPhone 18 Pro Max में वेरिएबल-अपर्चर कैमरा मिलने की संभावना जताई जा रही है।

Apple का पहला फोल्डेबल iPhone भी इस इवेंट का बड़ा आकर्षण हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 7.8 इंच की अंदरूनी स्क्रीन और 5.3 इंच की बाहरी डिस्प्ले मिल सकती है। इसकी कीमत $2,000 से $2,500 के बीच होने की उम्मीद है।

Apple Watch और स्मार्ट होम डिवाइस भी होंगे लॉन्च

Apple Watch Series 12 और Ultra 4 में नए हेल्थ सेंसर और नया बैंड अटैचमेंट सिस्टम मिलने की संभावना है। कंपनी Apple TV और HomePod mini को नए चिप्स के साथ अपडेट कर सकती है, जिससे Siri AI फीचर्स बेहतर हो सकते हैं।इसके अलावा Apple सात इंच के Home Hub और नए iPad mini 8 पर भी काम कर रहा है। iPad mini 8 में 8.4 इंच हाइब्रिड OLED डिस्प्ले और A20 चिप मिलने की उम्मीद है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 27, 2026