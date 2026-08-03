Amazon Great Freedom Sale में Pixel 10, Galaxy S25 समेत कई स्मार्टफोन पर मिलेगा बड़ा डिस्काउंट! चेक करें ऑफर्स

Amazon Great Freedom Sale: इस हफ्ते 7 अगस्त से शुरू होने वाली है। इस सेल में स्मार्टफोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर बड़े डिस्काउंट मिलने वाले हैं। सेल शुरू होने से पहले Amazon ने गूगल पिक्सल 10 सीरीज, सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज, वनप्लस 15 और दूसरे स्मार्टफोन की डील कीमतों का खुलासा करना शुरू कर दिया है। अगर आप नया फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इन स्मार्टफोन पर मिलने वाले ऑफर आपके लिए खास हो सकते हैं।

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गूगल पिक्सल 10 सीरीज पर मिलेगा बड़ा डिस्काउंट

Amazon ग्रेट फ्रीडम सेल में गूगल पिक्सल 10 सीरीज के स्मार्टफोन कम कीमत में खरीदे जा सकेंगे। पिक्सल 10 का बेस मॉडल 79,999 रुपये की रिटेल कीमत के मुकाबले 62,999 रुपये की इफेक्टिव प्राइस पर उपलब्ध होगा।

वहीं गूगल पिक्सल 10 प्रो और पिक्सल 10 प्रो XL भी डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। पिक्सल 10 प्रो की कीमत 99,999 रुपये और पिक्सल 10 प्रो XL की कीमत 1,14,999 रुपये होगी। इनकी रिटेल कीमत क्रमशः 1,09,999 रुपये और 1,24,999 रुपये है।

सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा और गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा पर ऑफर

Amazon ने सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर भी डिस्काउंट की जानकारी दी है, हालांकि अभी इसकी फाइनल डील प्राइस सामने नहीं आई है। कंपनी जल्द ही इसकी सेल कीमत का खुलासा कर सकती है।

इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा भी ग्रेट फ्रीडम सेल में डिस्काउंट के साथ उपलब्ध होगा। इस फोन की कीमत 1,99,999 रुपये से घटकर 1,90,999 रुपये हो जाएगी।

वनप्लस 15 और आईक्यूओओ 15R भी मिलेंगे कम कीमत में

Amazon की इस सेल में वनप्लस 15 पर भी बड़ा ऑफर मिलने वाला है। कंपनी का यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन 81,999 रुपये की डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकेगा।वहीं आईक्यूओओ 15R को भी सेल के दौरान कम कीमत में खरीदा जा सकेगा। इसकी सेल प्राइस 46,999 रुपये रखी गई है।

बैंक ऑफर से और कम हो सकती है कीमत

स्मार्टफोन पर मिलने वाले डिस्काउंट के अलावा Amazon बैंक ऑफर्स भी दे रहा है। ग्राहकों को एक्सिस, आईसीआईसीआई, डीबीएस और दूसरे बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 7.5% तक इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल सकता है।

इसके अलावा HDFC बैंक कार्ड से खरीदारी करने पर 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। ऐसे में सेल के दौरान ग्राहकों को स्मार्टफोन खरीदने का एक और फायदा मिल सकता है।