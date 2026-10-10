दिल्ली में प्रदर्शन से पहले पुलिस का एक्शन, फ्लाइट से ही हिरासत में लिए गए अभिजीत दीपके

Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके और पार्टी के दो प्रवक्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के अंदर से हिरासत में ले लिया गया। पार्टी के मुताबिक, विमान के दिल्ली में लैंड होते ही पुलिस अधिकारी उसके अंदर पहुंच गए और तीनों नेताओं को हिरासत में ले लिया। दीपके और उनकी टीम सुबह 10:17 बजे दिल्ली पहुंची थी। उन्हें जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होना था।

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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले पुलिस की कार्रवाई

CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई और वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 से जुड़े बदलाव किए गए।

पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को फ्लाइट के अंदर से हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी। पार्टी ने इस कार्रवाई की आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए नाराजगी जताई।

(Photo: Business Today)

दिल्ली पहुंचने से पहले दीपके ने कहा था कि वह गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "मैं किसी से डरता नहीं हूं।" दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने इंडिया टुडे से कहा कि पुलिस ने पहले ही कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और उन्हें भी हिरासत में लिया जाएगा।

CJP की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह को हिरासत में लेने का दावा

प्रदर्शन से पहले CJP ने अपनी कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह को भी हिरासत में लिए जाने का दावा किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में सिंह ने आरोप लगाया कि सुबह पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे थे। जब पुलिस से आधिकारिक दस्तावेज मांगे गए तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था। सिंह के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने बताया कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से हिरासत में लेने के आदेश मिले हैं।

पार्टी ने यह भी दावा किया कि रत्ना सिंह को एक कार के अंदर रखा गया है और उनके आसपास करीब 35 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। इनमें एक डीसीपी भी शामिल हैं। CJP ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें कार से बाहर नहीं निकलने दे रही है और उन्हें सीएमएम कोर्ट ले जाया जा रहा है।

ध्रुव राठी और काव्या कर्नाटिक भी हिरासत में

CJP के प्रदर्शन से पहले यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम स्थित उनके घर से हिरासत में लिया। वहीं, कंटेंट क्रिएटर काव्या कर्नाटिक को शनिवार को धौला कुआं में हिरासत में लिया गया। वह प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में काव्या ने हिरासत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह किसी बड़े समूह का हिस्सा नहीं थीं और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। इस तरह जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन से पहले पार्टी के नेताओं और कंटेंट क्रिएटर्स को हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया है।