बांग्लादेश में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन और फैक्ट्रियों में कामकाज ठप होने का असर अब वहां की गारमेंट इंडस्ट्री पर दिखने लगा है। दुनिया के कई बड़े फैशन ब्रांड कपड़ों की सप्लाई के लिए दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। बदलते कारोबारी माहौल के बीच भारतीय गारमेंट इंडस्ट्री के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस पूरे संकट से भारत को कितना फायदा हो रहा है और बांग्लादेश की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं।

advertisement

भारत को मिल रहे करोड़ों डॉलर के ऑर्डर

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Zara, H&M, Marks & Spencer और Celio समेत कई इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स ने नवंबर के शुरुआती दिनों में बांग्लादेश से अपने मासिक कपड़ों के ऑर्डर का करीब 10 फीसदी हिस्सा दूसरे देशों में शिफ्ट किया है। फैक्ट्री मालिकों के मुताबिक, 1 से 18 नवंबर के बीच करीब 254 मिलियन डॉलर के ऑर्डर बांग्लादेश से दूसरे देशों में भेजे गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा ऑर्डर भारत को मिले हैं।

इन देशों को भी मिल रहा फायदा

भारत के अलावा विदेशी कंपनियां वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया का भी रुख कर रही हैं। कंपनियां चाहती हैं कि उनकी सप्लाई चेन में किसी तरह की रुकावट न आए और कपड़ों की डिलीवरी समय पर हो। फैक्ट्री मालिकों को डर है कि कुछ समय के लिए दूसरे देशों में भेजे गए ऑर्डर स्थायी रूप से वहां शिफ्ट हो सकते हैं।

बांग्लादेश को 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान

बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के मुताबिक, विरोध प्रदर्शनों के चलते प्रोडक्शन में 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। देश की कुल एक्सपोर्ट कमाई में गारमेंट इंडस्ट्री की हिस्सेदारी 80 फीसदी से ज्यादा है। वहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले करीब 40 फीसदी लोगों को इसी इंडस्ट्री से रोजगार मिलता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

क्यों बढ़ रहा मजदूरों का गुस्सा?

बांग्लादेश सरकार ने गारमेंट मजदूरों की न्यूनतम सैलरी में 36 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह पिछले चार दशकों में प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम बढ़ोतरी है। मजदूर अपनी सैलरी दोगुने से भी ज्यादा करने की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने के बाद मजदूरों और पुलिस के बीच फिर झड़पें हुईं।

हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव अब्दुर रहमान तरफदार ने सैलरी में बढ़ोतरी को संतोषजनक बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शनिवार से सभी गारमेंट मजदूर काम पर लौट आएंगे।

भारत के मुकाबले कमजोर पड़ रहा बांग्लादेश

बांग्लादेश चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा एक्सपोर्टर है। हालांकि, बढ़ती सैलरी, ऊर्जा की कमी और राजनीतिक अस्थिरता के चलते कम लागत में कपड़े बनाने का उसका फायदा धीरे-धीरे कम हो रहा है।

advertisement

मजदूर संगठनों का कहना है कि दुनिया की गारमेंट इंडस्ट्री के मुकाबले बांग्लादेश में सैलरी अब भी कम है। वहीं, फैक्ट्री मालिकों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि सैलरी में नई बढ़ोतरी से भारत के मुकाबले बांग्लादेश को सस्ते मजदूरों का मिलने वाला फायदा और कम हो जाएगा।