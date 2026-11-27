बांग्लादेश को बड़ा कारोबारी झटका! भारत की ओर रुख कर रहे दुनिया के बड़े फैशन ब्रांड्स
बांग्लादेश में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन ने वहां की गारमेंट इंडस्ट्री की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। Zara और H&M समेत कई बड़े विदेशी फैशन ब्रांड अब अपनी कारोबारी रणनीति बदल रहे हैं। ऐसे में भारतीय गारमेंट इंडस्ट्री के लिए कैसे नए अवसर पैदा हो रहे हैं और बांग्लादेश को कितना नुकसान हुआ है? जानें।
In Short
- बांग्लादेश से 254 मिलियन डॉलर के कपड़ों के ऑर्डर दूसरे देशों में शिफ्ट हुए।
- विदेशी फैशन ब्रांड्स के शिफ्ट किए गए ऑर्डर का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिला।
- मजदूरों के विरोध प्रदर्शन से बांग्लादेश को 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा का प्रोडक्शन नुकसान हुआ।
बांग्लादेश में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन और फैक्ट्रियों में कामकाज ठप होने का असर अब वहां की गारमेंट इंडस्ट्री पर दिखने लगा है। दुनिया के कई बड़े फैशन ब्रांड कपड़ों की सप्लाई के लिए दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। बदलते कारोबारी माहौल के बीच भारतीय गारमेंट इंडस्ट्री के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस पूरे संकट से भारत को कितना फायदा हो रहा है और बांग्लादेश की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं।
भारत को मिल रहे करोड़ों डॉलर के ऑर्डर
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Zara, H&M, Marks & Spencer और Celio समेत कई इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स ने नवंबर के शुरुआती दिनों में बांग्लादेश से अपने मासिक कपड़ों के ऑर्डर का करीब 10 फीसदी हिस्सा दूसरे देशों में शिफ्ट किया है। फैक्ट्री मालिकों के मुताबिक, 1 से 18 नवंबर के बीच करीब 254 मिलियन डॉलर के ऑर्डर बांग्लादेश से दूसरे देशों में भेजे गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा ऑर्डर भारत को मिले हैं।
इन देशों को भी मिल रहा फायदा
भारत के अलावा विदेशी कंपनियां वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया का भी रुख कर रही हैं। कंपनियां चाहती हैं कि उनकी सप्लाई चेन में किसी तरह की रुकावट न आए और कपड़ों की डिलीवरी समय पर हो। फैक्ट्री मालिकों को डर है कि कुछ समय के लिए दूसरे देशों में भेजे गए ऑर्डर स्थायी रूप से वहां शिफ्ट हो सकते हैं।
बांग्लादेश को 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान
बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के मुताबिक, विरोध प्रदर्शनों के चलते प्रोडक्शन में 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। देश की कुल एक्सपोर्ट कमाई में गारमेंट इंडस्ट्री की हिस्सेदारी 80 फीसदी से ज्यादा है। वहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले करीब 40 फीसदी लोगों को इसी इंडस्ट्री से रोजगार मिलता है।
क्यों बढ़ रहा मजदूरों का गुस्सा?
बांग्लादेश सरकार ने गारमेंट मजदूरों की न्यूनतम सैलरी में 36 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह पिछले चार दशकों में प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम बढ़ोतरी है। मजदूर अपनी सैलरी दोगुने से भी ज्यादा करने की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने के बाद मजदूरों और पुलिस के बीच फिर झड़पें हुईं।
हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव अब्दुर रहमान तरफदार ने सैलरी में बढ़ोतरी को संतोषजनक बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शनिवार से सभी गारमेंट मजदूर काम पर लौट आएंगे।
भारत के मुकाबले कमजोर पड़ रहा बांग्लादेश
बांग्लादेश चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा एक्सपोर्टर है। हालांकि, बढ़ती सैलरी, ऊर्जा की कमी और राजनीतिक अस्थिरता के चलते कम लागत में कपड़े बनाने का उसका फायदा धीरे-धीरे कम हो रहा है।
मजदूर संगठनों का कहना है कि दुनिया की गारमेंट इंडस्ट्री के मुकाबले बांग्लादेश में सैलरी अब भी कम है। वहीं, फैक्ट्री मालिकों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि सैलरी में नई बढ़ोतरी से भारत के मुकाबले बांग्लादेश को सस्ते मजदूरों का मिलने वाला फायदा और कम हो जाएगा।