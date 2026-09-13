Zomato पर Cash on Delivery हुआ महंगा! 5 से 20 रुपये तक देना पड़ सकता है Extra Charge

Zomato से खाना ऑर्डर करने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप खाना ऑर्डर करते समय Cash on Delivery यानी डिलीवरी के वक्त नकद भुगतान करना पसंद करते हैं, तो अब इसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ सकते हैं। Zomato ने कुछ यूजर्स के लिए Cash on Delivery ऑर्डर पर ‘Pay on Delivery Fee’ लेना शुरू किया है।

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5 से 20 रुपये तक दिख रहा चार्ज

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ ग्राहकों को Cash on Delivery चुनने पर 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक का ‘Pay on Delivery Fee’ दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि यह चार्ज सभी ग्राहकों के लिए एक जैसा नहीं है। किस ग्राहक से कितना शुल्क लिया जाएगा, इसे लेकर कंपनी की तरफ से फिलहाल कोई फिक्स रेट सामने नहीं आया है।

यानी एक ग्राहक को 5 रुपये का चार्ज दिख सकता है, जबकि किसी दूसरे ग्राहक के लिए यह फीस 10 या 20 रुपये हो सकती है। अभी यह भी साफ नहीं है कि Zomato किन ग्राहकों और किन ऑर्डर पर यह चार्ज लगा रहा है।

Online Payment करने पर नहीं लगेगा यह चार्ज

अगर आप Zomato पर UPI, कार्ड या किसी दूसरे ऑनलाइन पेमेंट तरीके से भुगतान करते हैं, तो इस खास ‘Pay on Delivery Fee’ से बच सकते हैं। यानी इस एक्स्ट्रा चार्ज से बचने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन पेमेंट करना है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ऑनलाइन ऑर्डर करने पर कोई दूसरी फीस नहीं लगेगी। Zomato के ऑर्डर में प्लेटफॉर्म फीस, डिलीवरी चार्ज, पैकेजिंग चार्ज और टैक्स जैसी दूसरी फीस पहले से लग सकती हैं।

छोटे ऑर्डर पर ज्यादा महसूस होगी फीस

Cash on Delivery पर लगने वाली यह अतिरिक्त फीस खास तौर पर छोटे ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को ज्यादा महसूस हो सकती है। अगर खाने का ऑर्डर कम कीमत का है और उसके ऊपर 5 या 10 रुपये की अलग फीस जुड़ती है, तो कुल बिल बढ़ जाएगा।

(Photo: Aaj Tak)

फिलहाल अलग-अलग यूजर्स को अलग फीस दिखाई देने की बात सामने आई है। कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि यह चार्ज किन ग्राहकों या ऑर्डर पर लागू किया जा रहा है।

Swiggy पर फिलहाल ऐसा चार्ज नहीं

Zomato का यह कदम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उसकी बड़ी कम्पेटिटर कंपनी Swiggy फिलहाल Cash on Delivery के लिए इसी तरह की अलग फीस नहीं ले रही है।

Zomato की तरफ से इस नए चार्ज को लेकर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में ग्राहकों के लिए जरूरी है कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले पेमेंट पेज पर पूरा बिल जरूर चेक करें। खासकर अगर आप Cash on Delivery का ऑप्शन चुन रहे हैं, क्योंकि इसी ऑप्शन पर एक्स्ट्रा फीस जुड़ सकती है।