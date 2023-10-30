X ने Premium+ और Basic सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किए, आपको कौन सा खरीदना चाहिए?

Elon Musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, X (पूर्व में ट्विटर), उनके स्वामित्व में दो साल का जश्न मना रहा है। विशेष अवसर को चिह्नित करने के लिए, मस्क ने दो नई सदस्यता योजनाएं पेश की हैं। भारतीय उपयोगकर्ता अब 244 रुपये से लेकर 1,300 रुपये प्रति माह तक के प्लान के बीच चयन कर सकते हैं। लोकप्रिय प्लेटफॉर्म एक्स ने अपना प्रीमियम+ प्लान पेश किया है, जो 13,600 रुपये की वार्षिक लागत पर उपलब्ध है, या मासिक सदस्यता का विकल्प चुनने वालों के लिए यह घटकर 1,300 रुपये प्रति माह हो जाता है।

एक्स ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक अधिक किफायती सदस्यता योजना का अनावरण किया है, जिसकी कीमत केवल 2,590.48 रुपये सालाना या 244 रुपये प्रति महीने भी है। दूसरी ओर, X अपने मौजूदा प्रीमियम प्लान की पेशकश जारी रखता है, जो 6,800 रुपये प्रति वर्ष या 650 रुपये प्रति माह पर उपलब्ध है।