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Newsटेक्नोलॉजीक्यों चुनती हैं कंपनियां AC के लिए सफेद रंग? जानिए इसके पीछे छिपी दिलचस्प वजह

क्यों चुनती हैं कंपनियां AC के लिए सफेद रंग? जानिए इसके पीछे छिपी दिलचस्प वजह

बाजार में ज्यादातर AC सफेद या क्रीम रंग के ही क्यों मिलते हैं? इसके पीछे सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि गर्मी कम सोखने, हर तरह के इंटीरियर से मेल खाने और कंपनियों का खर्च घटाने जैसी कई काम की वजहें हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 25, 2026 09:00 IST
AI generated image

In Short

  • फेद रंग सूरज की रोशनी और गर्मी के बड़े हिस्से को रिफ्लेक्ट करता है।
  • हर रंग की दीवार और इंटीरियर से आसानी से मेल खाता है।
  • एक ही रंग में AC बनाने से कंपनियों का खर्च कम होता है।

AC White Colour:  आज के समय में AC सिर्फ एक लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है। चाहे तेज गर्मी हो या उमस भरा मौसम, AC लोगों को आराम देने में अहम भूमिका निभाता है। आपने गौर किया होगा कि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर AC सफेद या क्रीम रंग के ही होते हैं।

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कुछ कंपनियों ने इनडोर AC को दूसरे रंगों में भी पेश किया है, लेकिन फिर भी सफेद रंग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आउटडोर यूनिट भी आमतौर पर सफेद ही होती है। इसके पीछे सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि कई काम की वजहें हैं।

धूप में कम गर्म होता है सफेद AC

सफेद रंग गर्मी को ज्यादा सोखता नहीं है। यह सूरज की रोशनी और गर्मी के बड़े हिस्से को रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से सफेद रंग की चीजें धूप में दूसरे गहरे रंगों के मुकाबले कम गर्म होती हैं।

AC की आउटडोर यूनिट अक्सर छत, बालकनी या घर के बाहर लगाई जाती है। वहां उस पर सीधी धूप पड़ सकती है। सफेद रंग यूनिट को ज्यादा गर्म होने से बचाने में मदद करता है।

कमरे को देता है साफ और सादा लुक

इनडोर AC की बॉडी ज्यादातर प्लास्टिक से बनी होती है। सफेद रंग इस प्लास्टिक बॉडी को साफ और अच्छा लुक देता है। सफेद AC देखने में साधारण होने के साथ स्टाइलिश भी लगता है। यही वजह है कि यह घर, दुकान और ऑफिस सभी जगह आसानी से अच्छा दिखता है।

हर रंग की दीवार पर जमता है

सफेद रंग लगभग हर दूसरे रंग के साथ आसानी से मेल खा जाता है। दीवार का रंग हल्का हो या गहरा, सफेद AC कमरे में अलग या अजीब नहीं लगता अगर कंपनियां कई रंगों में AC बनाएं, तो उन्हें अलग-अलग डिजाइन और स्टॉक तैयार करना पड़ेगा। सफेद रंग चुनने से यह काम आसान हो जाता है।

कंपनियों का खर्च भी होता है कम

एक ही रंग में बड़ी संख्या में AC बनाने से कंपनियों का काम आसान हो जाता है। उन्हें अलग-अलग रंग, पेंट और डिजाइन पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इससे AC बनाने की लागत कम रहती है और कंपनियां एक जैसे मॉडल ज्यादा संख्या में तैयार कर पाती हैं।

छोटे निशान कम नजर आ सकते हैं

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सफेद प्लास्टिक पर हल्के स्क्रैच और रोजमर्रा के छोटे निशान कई गहरे रंगों के मुकाबले कम नजर आ सकते हैं। हालांकि, समय के साथ धूल, दाग या पीलापन दिख सकता है, इसलिए AC की समय-समय पर सफाई करना जरूरी होता है।

गर्मी कम सोखने, हर तरह की दीवार के साथ आसानी से मेल खाने और बड़ी संख्या में कम खर्च पर तैयार होने की वजह से सफेद रंग आज भी AC कंपनियों और ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 25, 2026