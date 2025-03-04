Vivo T4x 5G: 13,000 रुपये से कम में होगा लॉन्च, मिलेगा दमदार बैटरी और AI फीचर्स

Vivo ने अपने नए 5G स्मार्टफोन Vivo T4x 5G की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। यह फोन 6500mAh की बड़ी बैटरी, दमदार प्रोसेसर और AI फीचर्स के साथ बाजार में धमाल मचाने को तैयार है। खास बात यह है कि इसकी कीमत 13,000 रुपये से कम होगी, जिससे यह बजट सेगमेंट में एक बेहतरीन 5G ऑप्शन बन सकता है।

advertisement

कब और कहां होगा लॉन्च?

वीवो ने बताया कि Vivo T4x 5G 5 मार्च 2025 (बुधवार) को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। यह स्मार्टफोन Flipkart, Vivo ऑनलाइन स्टोर और अन्य रिटेल पार्टनर्स पर उपलब्ध होगा। इस फोन में पर्पल और ब्लू ऑप्शन मिलेंगे।

कितनी होगी कीमत?

Vivo ने Vivo T4x 5G की कीमत को लेकर ऑफिशियल एलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि फोन की शुरुआती कीमत ₹12,999 हो सकती है। यह कीमत 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए हो सकती है। इसके अलावा यह बैंक ऑफर्स के बाद की कीमत मानी जा रही है।

Vivo T4x 5G के दमदार फीचर्स

डिजाइन: स्टाइलिश और स्लीक लुक

डिस्प्ले: LED स्क्रीन – ब्राइट और क्लियर विजुअल्स

बैटरी: 6500mAh – लंबा बैकअप, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 7300 – स्मूद परफॉर्मेंस

कैमरा: डुअल रियर कैमरा सेटअप जिसमें 50MP प्राइमरी लेंस होंगे।

यूजर्स को मिलेंगे AI फीचर्स

इस फोन में यूजर्स को कई AI फीचर्स मिलेंगे। फोन में AI Erase, AI Photo Enhance, AI Document Mode, IR Blaster और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल सकते हैं।

क्यों खरीदें Vivo T4x 5G?

फोन में बड़ी 6500mAh बैटरी के साथ घंटों गेमिंग और स्ट्रीमिंग का मजा लिया जा सकता है। इसके अलावा 5G सपोर्ट हाई-स्पीड इंटरनेट और बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। फोन में 50MP AI कैमरा होगा जो शानदार फोटो क्वालिटी देगा। अगर आप शानदार बैटरी, दमदार कैमरा और बेहतरीन डिजाइन वाला बजट 5G स्मार्टफोन चाहते हैं, तो Vivo T4x 5G आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है।