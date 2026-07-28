Vivo S2 जल्द होगा लॉन्च, टीजर में दिखा कैमरा डिजाइन, 7000mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

Vivo S2 launch in India: स्मार्टफोन कंपनी Vivo भारत में अपनी S सीरीज का नया फोन Vivo S2 लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फोन का टीजर जारी कर दिया है, जिसमें इसके कैमरा मॉड्यूल डिजाइन की झलक देखने को मिली है। हालांकि कंपनी ने अभी लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन अगस्त के पहले हफ्ते में लॉन्च हो सकता है।

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Vivo S2 की लॉन्चिंग को लेकर मिली जानकारी

Vivo S2 की भारत में लॉन्चिंग को कंपनी ने टीजर के जरिए कंफर्म कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्मार्टफोन 6 अगस्त 2026 को लॉन्च हो सकता है। वहीं, इसकी बिक्री 11 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है।

कंपनी की ओर से जारी किए गए वीडियो टीजर में फोन के पिछले हिस्से और कैमरा डिजाइन की झलक दिखाई गई है। इससे फोन के डिजाइन को लेकर कई जानकारियां सामने आई हैं।

ऐसा होगा Vivo S2 का कैमरा डिजाइन

टीजर के मुताबिक, Vivo S2 में पीछे की तरफ कैमरा सेटअप काफी अलग डिजाइन के साथ देखने को मिल सकता है। इसमें बाईं तरफ दो गोल कैमरा रिंग दी गई हैं।

इसके अलावा कैमरा लेंस के पास एक अलग गोल एलिमेंट भी दिखाई दे रहा है, जिसे रिंग लाइट माना जा रहा है। हालांकि फोन के आधिकारिक डिजाइन और कैमरा फीचर्स की पूरी जानकारी लॉन्च के बाद ही सामने आएगी।

Vivo S2 के संभावित फीचर्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo S2 में कर्व्ड डिस्प्ले के साथ पॉलीकार्बोनेट फ्रेम दिया जा सकता है। यह स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन- Sapphire Blue, Regal Bronze और Silk White में आ सकता है।



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फोन में 6.59 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है।

दमदार बैटरी और फास्ट चार्जिंग मिलने की उम्मीद

परफॉर्मेंस के लिए Vivo S2 में Snapdragon 8 Gen 5 या MediaTek Dimensity 7360 प्रोसेसर दिया जा सकता है। हालांकि प्रोसेसर की जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं हुई है।

फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए मददगार हो सकती है। इसके अलावा इसमें 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है।

कैमरा और बाकी फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए Vivo S2 में 50MP का मेन कैमरा और 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा दिया जा सकता है। हालांकि कैमरा और बाकी फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि कंपनी की ओर से अभी नहीं की गई है।

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Vivo S2 के लॉन्च के साथ ही इसके डिजाइन, कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी सामने आने की उम्मीद है।