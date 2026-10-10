10,000mAh बैटरी वाला Vivo या 80W चार्जिंग वाला OPPO? जानें कीमत और फीचर्स में कौन किससे आगे

अगर आप नया 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Vivo S2 FE और OPPO F35 Pro 5G आपके लिए दो विकल्प हो सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में AMOLED डिस्प्ले, दमदार बैटरी और Android 16 आधारित सॉफ्टवेयर मिलते हैं। हालांकि, कीमत से लेकर कैमरा और चार्जिंग स्पीड तक दोनों में कई अंतर हैं। आइए जानते हैं किस फोन में क्या खास है।

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डिस्प्ले और प्रोसेसर में कितना अंतर है?

Vivo S2 FE में 6.83 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,000 निट्स तक की ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। इसमें MediaTek Dimensity 7300e प्रोसेसर मिलता है।

वहीं, OPPO F35 Pro 5G में 6.78 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। यह फोन MediaTek Dimensity 7360 Max प्रोसेसर के साथ आता है।

कैमरे में कौन है आगे?

Vivo S2 FE में 50MP Sony IMX852 प्राइमरी कैमरा और 2MP बोकेह कैमरा मिलते हैं। सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

दूसरी ओर, OPPO F35 Pro 5G में 50MP प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP ऑटोफोकस सेल्फी कैमरा मिलते हैं। इसका मुख्य कैमरा OIS सपोर्ट करता है।

बैटरी और चार्जिंग में कौन बेहतर है?

Vivo S2 FE में 10,000mAh की बड़ी बैटरी और 44W चार्जिंग मिलती हैं। वहीं, OPPO F35 Pro 5G में 8,000mAh बैटरी है, लेकिन यह 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।

यानी बड़ी बैटरी चाहने वालों के लिए Vivo बेहतर विकल्प हो सकता है, जबकि तेज चार्जिंग पसंद करने वालों को OPPO आकर्षित कर सकता है।

कीमत में कितना अंतर?

Vivo S2 FE की शुरुआती कीमत ₹38,999 है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत ₹42,999 बताई गई है।

OPPO F35 Pro 5G की कीमत ₹45,999 से शुरू होकर ₹54,999 तक जाती है। इसमें 256GB तक स्टोरेज मिलता है, जबकि Vivo में 128GB स्टोरेज का विकल्प दिया गया है।

कौन सा फोन खरीदना समझदारी होगी?

अगर आपकी प्राथमिकता बड़ी बैटरी और कम कीमत है, तो Vivo S2 FE पर विचार किया जा सकता है।

वहीं, बेहतर कैमरा विकल्प, ज्यादा स्टोरेज, 144Hz डिस्प्ले और तेज चार्जिंग के लिए OPPO F35 Pro 5G ज्यादा फीचर्स देता है। हालांकि, इसके लिए अधिक कीमत चुकानी होगी।

दोनों में से सही चुनाव आपके बजट और जरूरतों पर निर्भर करेगा।