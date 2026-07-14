अब आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं! घर बैठे अपडेट करें पता और मोबाइल नंबर

Aadhaar Card Update: आधार कार्ड में पता या मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए अब आधार सेंटर पर लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत काफी कम हो सकती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने Android और iPhone यूजर्स के लिए नया आधार ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से आधार कार्ड धारक घर बैठे अपना पता और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

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नए आधार ऐप में कई आधार सेवाओं को एक ही जगह पर उपलब्ध कराया गया है। इसे खासतौर पर आधार सेंटर्स पर लोगों की भीड़ कम करने और अपडेट प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है।

सबसे पहले डाउनलोड करें नया आधार ऐप

आधार में जानकारी अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में नया आधार ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

ऐप खोलने के बाद अपने आधार नंबर की मदद से लॉग इन करें। इसके बाद पहचान की जांच की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसका मकसद यह तय करना है कि आधार में बदलाव सही आधार कार्ड धारक ही कर रहा है।

वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ऐप की होम स्क्रीन पर आधार से जुड़ी अलग-अलग सेवाएं दिखाई देंगी।

घर बैठे ऐसे अपडेट करें पता

आधार में पता बदलने के लिए ऐप के सर्विसेज सेक्शन में जाना होगा। यहां एड्रेस अपडेट के विकल्प पर टैप करें। इसके बाद अपना नया पता सही तरीके से दर्ज करें।

नए पते के सबूत के तौर पर मांगा गया दस्तावेज अपलोड करना होगा। इसके बाद चेहरे की पहचान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सभी जानकारियों की जांच होने के बाद अपडेट की रिक्वेस्ट अपने आप UIDAI के पास भेज दी जाएगी।

मोबाइल नंबर बदलने का क्या है तरीका?

मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सर्विसेज सेक्शन में मोबाइल नंबर अपडेट का विकल्प चुनें। इसके बाद नया मोबाइल नंबर दर्ज करें और ऐप पर बताए गए सभी चरणों को पूरा करें।

पहचान की जांच पूरी होने के बाद मोबाइल नंबर अपडेट करने की रिक्वेस्ट जमा हो जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधार से जुड़े OTP और जरूरी सूचनाएं नए मोबाइल नंबर पर मिलने लगेंगी।

पता बदलने के लिए देना होगा ₹75 शुल्क

UIDAI आधार कार्ड में पता अपडेट करने के लिए ₹75 का शुल्क लेता है। सभी जानकारी भरने और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद ऐप के जरिए ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

भुगतान पूरा होने के बाद आवेदन जमा हो जाएगा। इसके साथ एक नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से आधार अपडेट की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी।

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नए आधार ऐप से पता और मोबाइल नंबर जैसे छोटे बदलाव घर बैठे किए जा सकते हैं। इससे लोगों का समय बचेगा और आधार सेंटर पर लगने वाली लंबी कतारों से भी राहत मिलेगी।