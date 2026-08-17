SpaceX ने बनाया नया रिकॉर्ड, सिर्फ 38 मिनट में दो Falcon 9 लॉन्च, तेज स्पेस मिशन की ओर बड़ा कदम
SpaceX ने 15 अगस्त को फ्लोरिडा और कैलिफ़ोर्निया से 38 मिनट के अंदर दो Falcon 9 मिशन लॉन्च किए. लगातार हुई इन उड़ानों ने कंपनी का एक रिकॉर्ड बनाया है और यह उनके बार-बार इस्तेमाल होने वाले लॉन्च ऑपरेशन्स की तेज़ी को दिखाता है.
In Short
- सिर्फ 38.5 मिनट में दो Falcon 9 लॉन्च, SpaceX ने ऑर्बिटल लॉन्च के बीच नया रिकॉर्ड बनाया।
- दोनों मिशन सफल, Globalstar के 8 सैटेलाइट लॉन्च हुए और USSF-366 मिशन भी सफल रहा।
- दोनों Falcon 9 बूस्टर की सफल रिकवरी, SpaceX ने अगस्त 2024 का 65 मिनट वाला पुराना रिकॉर्ड तोड़ा।
SpaceX ने स्पेसफ्लाइट की दुनिया में एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने सिर्फ 38.5 मिनट के अंतर पर दो Falcon 9 रॉकेट लॉन्च किए। दोनों लॉन्च 15 अगस्त की रात अमेरिका के अलग-अलग तटों से हुए। यह ऑर्बिटल लॉन्च के बीच अब तक का सबसे कम अंतर बताया गया है।
पहला Falcon 9 लेकर गया आठ सैटेलाइट
पहला Falcon 9 रॉकेट फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। यह रॉकेट लुइसियाना की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी Globalstar के लिए आठ सैटेलाइट लेकर गया था। सभी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लो-अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया गया। लॉन्च के करीब एक घंटे बाद इनके अलग होने की प्रक्रिया शुरू हुई।
X पर सामने आया SpaceX का नया रिकॉर्ड
SpaceX की इस तेज लॉन्चिंग के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा शुरू हो गई। पोस्ट में बताया गया कि दो Falcon 9 रॉकेट सिर्फ 38.5 मिनट के अंतर पर लॉन्च हुए। इसे SpaceX के उस लक्ष्य की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है, जिसमें कंपनी स्पेस लॉन्च को एयरलाइन जैसी तेज और नियमित प्रक्रिया बनाना चाहती है।
38 मिनट बाद कैलिफोर्निया से दूसरा लॉन्च
पहले लॉन्च के करीब 38 मिनट बाद दूसरा Falcon 9 कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से रवाना हुआ। यह USSF-366 मिशन था, जिसे अमेरिकी स्पेस फोर्स के लिए लॉन्च किया गया। इस मिशन का पेलोड गोपनीय रखा गया है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मिशन माना जा रहा है।
Starshield से जुड़ा हो सकता है मिशन
स्पेसक्राफ्ट की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि, स्पेस एनालिस्ट का मानना है कि इसमें SpaceX के Starshield प्लेटफॉर्म पर आधारित सैटेलाइट शामिल हो सकते हैं। Starshield, Starlink तकनीक का मिलिट्री-फोकस्ड वर्जन है, जिसे सरकारी और रक्षा से जुड़े कामों के लिए बनाया गया है।
दोनों रॉकेट के बूस्टर की सफल रिकवरी
दोनों मिशन की एक खास बात यह भी रही कि दोनों Falcon 9 के पहले स्टेज बूस्टर की सफल रिकवरी हुई। फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया बूस्टर करीब आठ मिनट बाद केप कैनावेरल लौट आया। यह उसकी 14वीं उड़ान थी। वहीं USSF-366 में इस्तेमाल हुआ बूस्टर प्रशांत महासागर में ‘Of Course I Still Love You’ ड्रोनशिप पर उतरा। यह उसकी 18वीं उड़ान थी।
SpaceX ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
इससे पहले SpaceX ने अगस्त 2024 में दो Falcon 9 लॉन्च के बीच 65 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। अब कंपनी ने सिर्फ 38.5 मिनट के अंतर पर दो ऑर्बिटल लॉन्च करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
2026 में 96 Falcon 9 मिशन
2026 में अब तक SpaceX 96 Falcon 9 मिशन पूरे कर चुकी है। इनमें करीब तीन-चौथाई उड़ानें Starlink ब्रॉडबैंड कॉन्स्टेलेशन के विस्तार के लिए रही हैं। Starlink नेटवर्क में अब पृथ्वी की कक्षा में करीब 11,000 सैटेलाइट शामिल हैं। यह रिकॉर्ड SpaceX की बार-बार इस्तेमाल होने वाले रॉकेटों को तेजी से लॉन्च करने की बढ़ती क्षमता को दिखाता है।