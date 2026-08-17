अगले महीने आएगा iPhone 18 Pro, कीमत से लेकर नए फीचर्स तक जानें क्या होगा खास

iPhone 18 का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है। Apple ने अभी तक नए iPhone की लॉन्च डेट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पिछले सालों के ट्रेंड को देखते हुए सितंबर में नई सीरीज आने की उम्मीद है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर है। हालांकि, नए फीचर्स के साथ इनकी कीमत भी बढ़ सकती है।

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2nm A20 Pro चिप से मिलेगी ज्यादा ताकत

iPhone 18 Pro में Apple की नई A20 Pro चिप मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे TSMC की 2nm तकनीक पर बनाया जा सकता है। छोटी तकनीक वाली चिप से फोन की स्पीड और बैटरी दोनों बेहतर हो सकती हैं।

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नई चिप पिछली पीढ़ी के मुकाबले करीब 15 फीसदी ज्यादा तेज और 30 फीसदी तक ज्यादा पावर एफिशिएंट हो सकती है। हालांकि, ये आंकड़े अभी पक्के नहीं हैं।

Dynamic Island हो सकता है छोटा

iPhone 18 Pro में Dynamic Island को भी छोटा किए जाने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका आकार करीब 35 फीसदी तक कम हो सकता है।

इसका मतलब है कि स्क्रीन पर कैमरा और सेंसर के लिए कम जगह जाएगी और यूजर्स को ज्यादा साफ स्क्रीन मिल सकती है। Dynamic Island पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद नहीं है।

डिस्प्ले और बैटरी में भी बदलाव

iPhone 18 Pro में 6.3 इंच और Pro Max में 6.9 इंच की स्क्रीन मिलने की उम्मीद है। स्क्रीन का आकार लगभग पहले जैसा रह सकता है, लेकिन नए मॉडल में ज्यादा ब्राइट और कम बिजली खर्च करने वाला LTPO+ डिस्प्ले दिया जा सकता है।

Pro Max में बड़ी बैटरी मिलने की भी चर्चा है। कुछ रिपोर्ट्स में इसकी बैटरी 5,000mAh से ज्यादा और एक रिपोर्ट में 5,500mAh तक होने का दावा किया गया है। हालांकि, Apple की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

कैमरे में आ सकता है बड़ा बदलाव

iPhone 18 Pro सीरीज के कैमरे में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। Apple 48MP मेन कैमरे में वेरिएबल अपर्चर देने पर काम कर रहा है।

इस तकनीक से कैमरा यह तय कर सकेगा कि लेंस के अंदर कितनी रोशनी जाए। इससे अलग-अलग रोशनी में फोटो बेहतर हो सकती हैं और फोटो में बैकग्राउंड को कितना ब्लर रखना है, इस पर भी ज्यादा कंट्रोल मिल सकता है।

इसके अलावा, सैमसंग के नए थ्री-लेयर सेंसर के इस्तेमाल की भी चर्चा है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।

Apple का C2 मॉडेम भी मिल सकता है

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Apple अपने iPhone में दूसरी कंपनियों की मॉडेम तकनीक पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। iPhone 18 Pro में कंपनी का C2 मॉडेम मिलने की उम्मीद है।

इससे नेटवर्क कनेक्शन और पावर एफिशिएंसी बेहतर होने की संभावना है। सैटेलाइट कनेक्टिविटी में भी नए फीचर्स मिलने की बात सामने आई है।

भारत में कितनी हो सकती है कीमत?

iPhone 18 Pro की कीमत को लेकर अभी कई तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक, इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹1,39,900 हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह iPhone 17 Pro की ₹1,34,900 शुरुआती कीमत से करीब ₹5,000 महंगा होगा।

कुछ दूसरी रिपोर्ट्स में स्टोरेज और मॉडल के हिसाब से ₹10,000 से ₹20,000 तक की बढ़ोतरी की बात कही गई है। 256GB iPhone 18 Pro की कीमत करीब ₹1,44,900 और iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत करीब ₹1,54,900 होने का दावा भी सामने आया है।

कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह मेमोरी और RAM की बढ़ती कीमत बताई जा रही है। AI कंपनियों की बढ़ती मांग के कारण मेमोरी की कीमतों पर दबाव है, जिसका असर फोन की लागत पर पड़ सकता है।

फिलहाल iPhone 18 Pro से जुड़ी ये सभी कीमतें और फीचर्स रिपोर्ट्स और लीक पर आधारित हैं। Apple ने अभी इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर ये खबरें सही साबित होती हैं, तो iPhone 18 Pro में कैमरा, चिप, डिस्प्ले और कनेक्टिविटी के स्तर पर कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।