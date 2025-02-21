Sim Card नियमों में बदलाव: साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार का कड़ा कदम

साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए टेलीकॉम विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को नए सख्त नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पहले से अधिक कड़ी होगी और ग्राहकों की सख्त जांच की जाएगी।

सिम कार्ड वेरिफिकेशन होगा सख्त

सरकार साइबर फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को डिजिटल इंटीग्रेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने का निर्देश दे रही है। अब कोई भी सिम कार्ड जारी करने से पहले ग्राहकों की पहचान और प्रामाणिकता की विस्तृत जांच की जाएगी।

ग्राहकों की विस्तृत जांच अनिवार्य

टेलीकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी ग्राहक के नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं। अगर कोई व्यक्ति अलग-अलग नामों से सिम कार्ड लेता है, तो उसकी भी जांच की जाएगी।

फोटो वेरिफिकेशन के नए नियम

अब ग्राहक के फोटो को 10 अलग-अलग एंगल से लिया जाएगा, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग न हो सके। इससे फर्जी सिम कार्ड जारी करने की संभावना कम होगी और धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।

अब तक 2.5 करोड़ फर्जी सिम हुए ब्लॉक

सरकार की इस सख्त कार्रवाई के तहत अब तक 2.5 करोड़ फर्जी सिम कार्ड बंद किए जा चुके हैं। यह कदम टेलीकॉम फ्रॉड को रोकने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

आपको बता दें कि इन नए नियमों से फर्जी पहचान पर सिम कार्ड लेना मुश्किल हो जाएगा और साइबर अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। सरकार का यह कदम डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ टेलीकॉम क्षेत्र को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।