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Newsटेक्नोलॉजीसेबी का बड़ा कदम! निवेशकों को साइबर ठगी से बचाने के लिए लॉन्च किए दो नए सुरक्षा पोर्टल

सेबी का बड़ा कदम! निवेशकों को साइबर ठगी से बचाने के लिए लॉन्च किए दो नए सुरक्षा पोर्टल

सेबी ने निवेशकों की साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए दो नए पोर्टल शुरू किए हैं। इनकी मदद से निवेशक साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षा उपायों से जुड़ी जानकारी आसानी से हासिल कर सकेंगे।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 18, 2026 15:58 IST
AI generated image

In Short

  • सेबी ने निवेशकों के लिए साइबर सिक्योरिटी पोर्टल और साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च किए
  • नए पोर्टल के जरिए निवेशकों को साइबर हमलों और ऑनलाइन ठगी से बचने की जानकारी मिलेगी
  • सेबी ने निवेशकों को फर्जी निवेश संदेशों और संदिग्ध लिंक से सतर्क रहने की सलाह दी है

SEBI: नई दिल्ली में निवेशकों की सुरक्षा को लेकर एक नई पहल की गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने निवेशकों के लिए दो नए पोर्टल शुरू किए हैं। इन पोर्टल के जरिए निवेशक साइबर ठगी और साइबर हमलों से जुड़ी जानकारी तुरंत हासिल कर सकेंगे।

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सेबी ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी पोर्टल और साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन पोर्टल निवेशकों को ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराएंगे।

साइबर हमलों की जानकारी मिलेगी तुरंत

सेबी के अनुसार, इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को समय पर सही जानकारी मिलना जरूरी है।

नए पोर्टल के जरिए निवेशक साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और उनसे बचने के तरीकों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे निवेशकों को सतर्क रहने में मदद मिलेगी।

निवेशकों के लिए क्यों जरूरी है यह पहल

सेबी ने कहा कि साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, काम करने के तरीके और जरूरी सावधानियां एक जगह उपलब्ध कराई जाएंगी। निवेशक इन पोर्टल के जरिए साइबर सुरक्षा से जुड़े अपडेट हासिल कर सकेंगे और ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए जरूरी कदम उठा सकेंगे।

सोशल मीडिया पर भी सतर्क रहने की सलाह

सेबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दी है। निवेशकों से कहा गया है कि वे सोशल मीडिया पर मिलने वाले फर्जी निवेश संदेशों और संदिग्ध लिंक से बचें।

निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, ओटीपी और बैंक से जुड़ी जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

साइबर ठगी से बचने के लिए जरूरी सावधानी

सेबी ने निवेशकों को सलाह दी है कि किसी भी निवेश से पहले उसकी पूरी जानकारी जांच लें। अनजान लोगों के कहने पर निवेश से बचना चाहिए और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत जानकारी देनी चाहिए।

नए सुरक्षा पोर्टल के जरिए सेबी का उद्देश्य निवेशकों को साइबर खतरों के प्रति जागरूक करना और ऑनलाइन निवेश को ज्यादा सुरक्षित बनाना है।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 18, 2026