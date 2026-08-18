दुबई की कमर्शियल प्रॉपर्टी में जबरदस्त तेजी, ऑफिस डील्स का आंकड़ा 15.8 अरब दिरहम के पार

दुबई के कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट में 2026 की पहली छमाही में तेज ग्रोथ देखने को मिली है। खासतौर पर ऑफिस प्रॉपर्टी की डिमांड तेजी से बढ़ी है, जिससे ट्रांजैक्शन वैल्यू करीब तीन गुना हो गई। निवेशकों की बढ़ती रुचि और प्रीमियम ऑफिस स्पेस की कमी ने इस सेक्टर को मजबूती दी है।

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इसी तेजी का असर ऑफिस प्रॉपर्टी की कीमतों और डील्स के आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है।

ऑफिस प्रॉपर्टी डील्स में करीब 200% की बढ़ोतरी

ANAROCK Middle East के ट्रांजैक्शन डेटा के मुताबिक, दुबई में H1 2026 में 2,571 ऑफिस ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 1,860 डील्स था। यानी ऑफिस डील्स की संख्या में 38% की बढ़ोतरी हुई।

वहीं वैल्यू के मामले में बड़ा उछाल देखने को मिला। H1 2026 में ऑफिस ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू 15.81 अरब AED रही, जो H1 2025 के 5.28 अरब AED से 199.3% ज्यादा है।

ऑफिस प्रॉपर्टी की कीमतों में 85% का उछाल

ऑफिस प्रॉपर्टी की बढ़ती डिमांड का असर कीमतों पर भी पड़ा है। औसत ऑफिस प्राइस सालाना आधार पर 85% बढ़कर 3,202 AED प्रति स्क्वायर फीट पहुंच गई है।जानकारों के मुताबिक, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और फ्री जोन में Grade A ऑफिस स्पेस की कमी और प्रीमियम प्रॉपर्टी की मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है।

ANAROCK Group के CEO Anuj Kejriwal ने कहा कि ऑफिस ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 38% बढ़कर 2,571 डील्स हो गया और इसकी वैल्यू करीब 200% बढ़कर 15.81 अरब AED पहुंच गई।

दुबई के पूरे कमर्शियल मार्केट में भी मजबूती

ऑफिस सेक्टर के अलावा दुबई के पूरे कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। H1 2026 में कुल कमर्शियल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की वैल्यू 65.23 अरब AED रही, जो H1 2025 के 60.14 अरब AED से 8.5% ज्यादा है।वहीं कुल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 12.7% बढ़कर 6,487 डील्स हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 5,754 डील्स था।

निवेशकों को पसंद आ रही इनकम देने वाली प्रॉपर्टी

2026 में निवेशकों की पसंद में बदलाव भी देखने को मिला है। अब निवेशक ऐसी प्रॉपर्टी में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, जहां से लगातार रेंटल इनकम मिल सके।जहां लैंड सबसे बड़ा कमर्शियल सेगमेंट रहा, वहीं लैंड डील्स की संख्या H1 2026 में 29.3% घटकर 941 रह गई। इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू भी 9.3% गिरकर 33.19 अरब AED रही।

इसके मुकाबले रिटेल प्रॉपर्टी में तेजी रही। रिटेल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 56.2% बढ़कर 853 डील्स पहुंच गया और इसकी वैल्यू 174.3% बढ़कर 3.71 अरब AED हो गई।

दूसरी तिमाही में थोड़ी सुस्ती लेकिन मांग बरकरार

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पहली तिमाही की शानदार ग्रोथ के बाद दूसरी तिमाही में कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्टिविटी थोड़ी धीमी हुई। Q2 में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम करीब 22% घटा और ट्रांजैक्शन वैल्यू लगभग 40% कम हुई।

हालांकि इसके बावजूद कमर्शियल प्रॉपर्टी की औसत कीमतों में सालाना आधार पर 34% की बढ़ोतरी हुई और यह 3,186 AED प्रति स्क्वायर फीट पहुंच गई।यह गिरावट कमजोर मांग की वजह से नहीं बल्कि पहली तिमाही में बड़ी लैंड डील्स के कारण बने हाई बेस की वजह से मानी जा रही है।

2026 में भी जारी रह सकती है तेजी

ANAROCK के अनुसार, दुबई का कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट आगे भी मजबूत बना रह सकता है। Grade A ऑफिस स्पेस की सीमित उपलब्धता, बढ़ते रेंट और कंपनियों की स्थिर मांग इस सेक्टर को सपोर्ट कर सकती है।