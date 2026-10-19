Samsung के फोन में बदलने जा रहा है सबकुछ? One UI की जगह Galaxy OS की एंट्री की चर्चा

Samsung अपने Galaxy स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट लाने की तैयारी कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 2027 में Android 18 पर आधारित One UI 10 अपडेट पेश कर सकती है। इस अपडेट में फोन चलाने का तरीका पहले से ज्यादा आसान बनाने के साथ कई नए AI फीचर्स भी मिल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि Samsung अपने One UI का नाम बदलकर Galaxy OS भी कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इन बदलावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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One UI 10 में क्या हो सकता है खास?

Gizmochina की रिपोर्ट के मुताबिक, टिप्स्टर Ice Universe ने दावा किया है कि Samsung का अगला बड़ा अपडेट कई नए बदलाव लेकर आ सकता है।

इसमें यूजर्स को बार-बार अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत कम पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, कैलेंडर में सेव मीटिंग, लोकेशन और मैसेज से जुड़ी जरूरी जानकारी एक ही जगह आसानी से मिल सकती है।

इसके अलावा Galaxy स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्टवॉच के बीच कनेक्टिविटी भी पहले से बेहतर हो सकती है।

क्या One UI का नाम बदलकर Galaxy OS होगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung अपने मौजूदा सॉफ्टवेयर One UI को नए नाम Galaxy OS से पेश कर सकती है।

अगर ऐसा होता है, तो यह कंपनी के सॉफ्टवेयर की पहचान में बड़ा बदलाव होगा। हालांकि, नाम बदलने का मतलब यह नहीं है कि Samsung एंड्रॉयड का इस्तेमाल बंद कर देगी।

फिलहाल यह सिर्फ एक संभावना है और Samsung ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

क्या AI फीचर्स के लिए देने होंगे पैसे?

नए अपडेट में AI की भूमिका बढ़ सकती है। रिपोर्ट में यह भी संभावना जताई गई है कि Samsung कुछ एडवांस AI फीचर्स के लिए सब्सक्रिप्शन शुरू कर सकती है।

इसका मतलब है कि सामान्य फीचर्स मुफ्त रह सकते हैं, लेकिन कुछ खास AI टूल्स इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं।

हालांकि, कंपनी ने अभी किसी पेड AI प्लान या उसकी कीमत की घोषणा नहीं की है।

कब आ सकता है नया अपडेट?

One UI 10 या संभावित Galaxy OS अपडेट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद जताई जा रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे Galaxy Z Fold 9 और Galaxy Z Flip 9 के साथ पेश किया जा सकता है। आम यूजर्स से पहले डेवलपर्स को इसका शुरुआती वर्जन मिल सकता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि अपडेट की तारीख, नए नाम और फीचर्स को लेकर Samsung की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।