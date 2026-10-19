Samsung का नया 5G फोन लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी... कीमत 18 हजार से भी कम!

Samsung ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Galaxy F70 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 5,000mAh की बैटरी और Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले दी गई है। कंपनी ने फोन में Corning Gorilla Glass Victus की सुरक्षा भी दी है। इसके अलावा, फोन के साथ लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने का वादा किया गया है।

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Galaxy F70 5G को 20,000 रुपये से कम के प्राइस सेगमेंट में पेश किया गया है। यह फोन उन लोगों को ध्यान में रखकर लाया गया है, जो अच्छे डिस्प्ले, कैमरा और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट वाला 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं।

Samsung Galaxy F70 5G की कीमत और सेल

Samsung Galaxy F70 5G के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 19,999 रुपये रखी गई है। वहीं, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है।

लॉन्च ऑफर के तहत बैंक डिस्काउंट के साथ फोन का शुरुआती वेरिएंट 17,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकेगा। इसकी पहली सेल 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे Flipkart पर शुरू होगी।

फोन को दो कलर ऑप्शन- लिलैक ब्लिस और ब्लिस ब्लैक में पेश किया गया है।

Samsung Galaxy F70 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले और डिजाइन

Samsung Galaxy F70 5G में 6.7 इंच की Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले दी गई है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और दूसरे काम ज्यादा स्मूद महसूस हो सकते हैं। डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus दिया गया है।

फोन की मोटाई 7.5mm है और इसका वजन 192 ग्राम है। इसे IP54 रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि फोन धूल और पानी की छींटों से कुछ हद तक सुरक्षित रहता है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।

प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

Galaxy F70 5G में Samsung का Exynos 1330 प्रोसेसर दिया गया है। यह 5nm तकनीक पर बना ऑक्टा-कोर चिपसेट है। फोन 4GB और 6GB रैम के विकल्पों में आता है। दोनों मॉडल में 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है।

माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 5G कनेक्टिविटी भी मिलती है।

कैमरा सेटअप

फोटोग्राफी के लिए Samsung Galaxy F70 5G में पीछे की तरफ तीन कैमरे दिए गए हैं। इसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा है, जो Optical Image Stabilisation (OIS) को सपोर्ट करता है। यह तकनीक फोटो और वीडियो बनाते समय हाथ हिलने से होने वाले असर को कम करने में मदद करती है।

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इसके अलावा, फोन में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

बैटरी और चार्जिंग

Samsung Galaxy F70 5G में 5,000mAh की बैटरी दी गई है। यह 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। हालांकि, फोन के साथ चार्जिंग अडैप्टर अलग से खरीदना पड़ सकता है।

सॉफ्टवेयर और दूसरे फीचर्स

यह स्मार्टफोन Android 15 पर आधारित One UI 7 के साथ आता है। Samsung ने फोन के लिए Android OS के चार बड़े अपडेट और पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।

फोन में Samsung Knox सिक्योरिटी, Samsung Wallet और Google का Circle to Search फीचर भी मिलते है। Circle to Search की मदद से यूजर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली किसी चीज को सर्कल करके उसके बारे में जानकारी खोज सकते हैं।

कुल मिलाकर, Samsung Galaxy F70 5G में कंपनी ने डिस्प्ले, कैमरा और सॉफ्टवेयर सपोर्ट पर ध्यान दिया है। हालांकि, फोन खरीदने से पहले इसकी कीमत के साथ दूसरे स्मार्टफोन के फीचर्स और चार्जिंग विकल्पों की तुलना करना भी बेहतर रहेगा।