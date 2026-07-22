Samsung आज उठाएगा नए Galaxy डिवाइस से पर्दा, लॉन्च से पहले कीमत और डिजाइन को लेकर बढ़ी हलचल

Samsung Galaxy: Samsung के नए Galaxy डिवाइस का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स से पर्दा उठाने की तैयारी में है, जिनमें डिजाइन, फीचर्स और कीमत से जुड़े कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि Galaxy Unpacked Event कितने बजे शुरू होगा?

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शाम 6:30 बजे शुरू होगा Galaxy Unpacked Event

सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट आज यानी 22 जुलाई को लंदन में होगा। भारतीय समय के मुताबिक यह शाम 6:30 बजे शुरू होगा और इसकी लाइव स्ट्रीम दुनियाभर में दिखाई जाएगी। लोग इसे सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। कंपनी इस इवेंट में नए गैलेक्सी फोल्डेबल फोन और गैलेक्सी वॉच से पर्दा उठाएगी। लेकिन इस बार सैमसंग कितने फोल्डेबल फोन पेश कर सकती है?

तीन फोल्डेबल फोन हो सकते हैं लॉन्च

इस बार सैमसंग दो के बजाय तीन स्क्रीन मुड़ने वाले स्मार्टफोन पेश कर सकती है। लीक्स के मुताबिक इनमें गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा, गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 शामिल हो सकते हैं। अब तक कंपनी आमतौर पर एक फोल्ड और एक फ्लिप मॉडल लॉन्च करती थी, लेकिन इस बार लाइनअप में चौड़ी स्क्रीन वाला एक नया फोल्ड मॉडल भी जुड़ सकता है। आखिर गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 की यह वाइड स्क्रीन कितनी अलग हो सकती है?

Galaxy Z Fold 8 में मिल सकती है वाइड स्क्रीन

गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 को पासपोर्ट स्टाइल डिजाइन में पेश किए जाने की चर्चा है। इसका बाहरी हिस्सा पुराने फोल्ड फोन के मुकाबले छोटा और ज्यादा चौड़ा हो सकता है। इससे फोन बंद होने पर आम स्मार्टफोन जैसा दिखेगा, जबकि खोलने पर यूजर्स को बड़ी स्क्रीन मिलेगी।

रिपोर्ट्स में इसे ऐपल के आने वाले फोल्डेबल आईफोन का मुकाबला करने वाला फोन भी माना जा रहा है। लीक्स में दावा किया गया है कि ऐपल भी वाइड स्क्रीन वाला फोल्डेबल फोन ला सकती है। हालांकि ऐपल ने अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। लेकिन क्या सैमसंग अपने पुराने फोल्ड मॉडल को इस बार अल्ट्रा नाम से पेश करेगी?

पुराना Fold बन सकता है Ultra मॉडल

सैमसंग अब तक जिस बुक स्टाइल फोल्ड डिजाइन को लॉन्च करती रही है, उसे इस बार गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा नाम दिया जा सकता है। वहीं गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 को नए वाइड और पासपोर्ट स्टाइल डिजाइन में पेश किया जा सकता है। गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 पहले की तरह छोटे और आसानी से मुड़ने वाले फ्लिप डिजाइन में आ सकता है। लेकिन फोन के साथ सैमसंग कौन-सी नई गैलेक्सी वॉच पेश कर सकती है?

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दो नई Galaxy Watch भी आ सकती हैं

गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में गैलेक्सी वॉच 9 लाइनअप और गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2 भी लॉन्च हो सकती हैं। लीक कीमत के मुताबिक गैलेक्सी वॉच 9 सीरीज की शुरुआती कीमत करीब ₹44,883 हो सकती है। वहीं गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2 की कीमत करीब ₹82,220 बताई जा रही है।

ये कीमतें एक यूरोपियन रिटेलर की लिस्टिंग से सामने आई हैं। इसलिए भारत में इन स्मार्टवॉच की ऑफिशियल कीमत अलग हो सकती है। सही कीमत, फीचर्स और बिक्री शुरू होने की तारीख का पता सैमसंग के इवेंट में ही चलेगा।