बारिश में फोन भीग गया? चावल के डिब्बे वाला तरीका आपके लिए पड़ सकता है भारी, अपनाएं ये सही तरीका

Phone Water Damage: मॉनसून के मौसम में स्मार्टफोन का बारिश में भीग जाना या गलती से पानी में गिर जाना आम बात है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और बिना सोचे-समझे फोन को बचाने की कोशिश करने लगते हैं।



सबसे ज्यादा लोग जो काम करते हैं, वह है गीले फोन को चावल के डिब्बे में रख देना। उन्हें लगता है कि इससे फोन जल्दी सूख जाएगा और फिर पहले की तरह काम करने लगेगा।

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चावल के डिब्बे में फोन रखना सही तरीका नहीं

गीले फोन को चावल के डिब्बे में रखना सबसे आम गलतियों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसे लोग अक्सर घरेलू उपाय समझकर अपनाते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता।



अगर आपका फोन बारिश में भीग गया है या पानी में गिर गया है, तो उसे चावल के डिब्बे में रखने की जल्दबाजी न करें। यह तरीका फोन को ठीक करने की गारंटी नहीं देता और नुकसान का खतरा भी बढ़ सकता है।

हेयर ड्रायर का इस्तेमाल भी पड़ सकता है भारी

सिर्फ चावल ही नहीं, कई लोग फोन को जल्दी सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का भी इस्तेमाल करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि गर्म हवा से फोन जल्दी सूख जाएगा, लेकिन यह भी एक आम गलती है। ऐसी जल्दबाजी फोन को ठीक करने के बजाय उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है।

अगर फोन भीग जाए तो क्या करें?

अगर आपका फोन पानी में भीग गया है और आपने उसे तुरंत स्विच ऑफ कर दिया है, तो इसके बाद कुछ आसान सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले फोन का बैक कवर या प्रोटेक्टिव केस हटा दें। अगर स्क्रीन गार्ड या टेम्पर्ड ग्लास ढीला हो गया है, तो उसे भी निकाल दें, ताकि अंदर मौजूद नमी बाहर निकल सके।



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इसके बाद सिम ट्रे निकालकर सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड अलग कर दें। अगर आपके फोन में रिमूवेबल बैटरी है, तो उसे भी बाहर निकाल दें। फिर किसी साफ, सूखे और मुलायम सूती कपड़े या टिशू पेपर से फोन की स्क्रीन, बॉडी और किनारों को हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाएं।



आखिर में फोन को इस तरह पकड़ें कि उसका चार्जिंग पोर्ट नीचे की ओर रहे और उसे हल्के से टैप करें, ताकि पोर्ट और स्पीकर ग्रिल में जमा अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।



घबराएं नहीं, जल्दबाजी से बचें

अगर आपका स्मार्टफोन बारिश में भीग जाए, तो सबसे जरूरी बात यह है कि घबराकर कोई भी तरीका न अपनाएं। बिना सोचे-समझे किए गए घरेलू उपाय कई बार डिवाइस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए ऐसी गलतियों से बचना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।