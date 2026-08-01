EMU, MEMU और DEMU ट्रेन में क्या अंतर? रेलवे की इन तीन ट्रेनों का फर्क जानिए

Indian Railways Train Types: भारतीय रेलवे में कई तरह की ट्रेनें चलती हैं। इनमें EMU, MEMU और DEMU ट्रेनें भी शामिल हैं। ये तीनों ट्रेनें देखने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन इनके चलने के तरीके और इस्तेमाल में अंतर होता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इन ट्रेनों में क्या फर्क है।

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EMU ट्रेन क्या होती है?

EMU यानी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन बिजली से चलती है। इसमें अलग से इंजन लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ट्रेन के कुछ डिब्बों में ही मोटर लगी होती है, जो इसे चलाने में मदद करती है।

इन ट्रेनों का इस्तेमाल ज्यादातर बड़े शहरों और उनके आसपास के इलाकों में लोकल सफर के लिए किया जाता है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में चलने वाली लोकल ट्रेनें EMU का उदाहरण हैं।

EMU ट्रेन बार-बार रुकने और जल्दी रफ्तार पकड़ने के लिए बनाई जाती है, जिससे रोज सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलती है।

MEMU ट्रेन कैसे अलग होती है?

MEMU यानी मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन भी बिजली से चलती है। लेकिन इसका इस्तेमाल शहरों के अंदर चलने वाली लोकल ट्रेन की जगह शहरों और छोटे कस्बों को जोड़ने वाले रूट पर ज्यादा किया जाता है।

MEMU ट्रेनें मुख्य रेलवे लाइनों पर चलती हैं और कम दूरी से लेकर मध्यम दूरी के सफर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आसान भाषा में समझें तो EMU शहरों की लोकल ट्रेन है, जबकि MEMU शहरों के बाहर चलने वाली इलेक्ट्रिक लोकल ट्रेन जैसी होती है।

DEMU ट्रेन क्या होती है?

DEMU यानी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन डीजल से चलती है। इसमें भी अलग इंजन लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसका पावर सिस्टम ट्रेन के डिब्बों में ही लगा होता है।

इन ट्रेनों का इस्तेमाल उन इलाकों में ज्यादा किया जाता है जहां रेलवे लाइन पर बिजली की सुविधा नहीं होती। DEMU छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को जोड़ने में मदद करती है।

तीनों ट्रेनों में आसान अंतर

अगर आसान शब्दों में समझें तो EMU बिजली से चलने वाली शहरों की लोकल ट्रेन है। MEMU बिजली से चलने वाली ऐसी ट्रेन है जो शहरों और छोटे शहरों को जोड़ती है। वहीं DEMU डीजल से चलती है और बिना बिजली वाली रेल लाइनों पर भी चल सकती है।

भारतीय रेलवे में इन तीनों ट्रेनों का इस्तेमाल यात्रियों को कम और मध्यम दूरी का सफर आसान बनाने के लिए किया जाता है।