Paytm MahaKumbh Soundbox: अब सिर्फ सुनाई नहीं दिखाई भी देगा ट्रांजैक्शन अमाउंट! लॉन्च हुआ नया साउंडबॉक्स

Paytm MahaKumbh Soundbox: फिनटेक फर्म Paytm ने आज देश के करोड़ो व्यापारियों (मर्चेंट) के लिए नया और इनोवेटिव साउंडबॉक्स लॉन्च किया है। कंपनी ने इस नए साउंडबॉक्स का नाम महाकुंभ साउंडबॉक्स (MahaKumbh Soundbox) रखा है। वर्तमान में जो साउंडबॉक्स मौजूद है उससे यह नया साउंडबॉक्स कई मायनों में अलग है।

advertisement

साउंडबॉक्स में मिलेगी अब डिजिटल स्क्रीन

महाकुंभ साउंडबॉक्स में अब मर्चेंट को सिर्फ स्पीकर ही नहीं बल्कि एक डिजिटल स्क्रीन भी मिलेगा जिसमें मर्चेंट, इंस्टेंट पेमेंट अलर्ट और रियल टाइम ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाएंगे।

पेटीएम ने बताया कि उसका नया पेटीएम महाकुंभ साउंडबॉक्स, एक बिल्ट इन डिजिटल स्क्रीन के साथ आता है जो रियल टाइम ट्रांजैक्शन अपडेट, टोटल कलेक्शन और डिवाइस की स्थिति सहित पेमेंट का स्पष्ट व्यू भी दिखाता है।

Ab sab dekhenge aapke business ki taraki 🚀



Humare naye #MahakumbhSoundbox ke saath ab instant payment confirmation sirf sunai hi nahi, dikhai bhi dega 😉 Yani pura vishwas aur Vikas bhi 🙏#PaytmKaro pic.twitter.com/q3Jk8YAs9m — Paytm (@Paytm) April 4, 2025

कंपनी ने कहा कि मर्चेंट अब ट्रांजैक्शन को तुरंत देख सकते हैं और साथ ही ऑडियो अलर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पीक आवर्स के दौरान भी जल्दी से वेरिफिकेशन हो सकेगा, जब एक से अधिक पेमेंट किए जा रहे होते हैं।

इस साउंडबॉक्स में पेटीएम द्वारा विकसित QR कोड की सुविधा होगी, जिससे ग्राहक सभी यूपीआई ऐप और रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं।

10 दिन तक चलेगी बैटरी

कंपनी ने कहा कि महाकुंभ साउंडबॉक्स की बैटरी 10 दिन तक चलेगी और यह 11 भाषाओं को सपोर्ट करता है जिसे मर्चेंट अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। कंपनी ने कहा कि इस साउंडबॉक्स को पानी से छींटों और तापमान रजिसटेंस बनाया गया है ताकी यह भारत के सभी रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट और लोकल मार्केट में मौजूद रह सके।

पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा कि हमें गर्व है कि हमने मोबाइल पेमेंट को सभी के लिए आसान बना दिया है। साउंडबॉक्स तकनीक के अग्रीणी के रूप में, हमने इंस्टेंट पेमेंट पुष्टिकरण की शुरुआत की, जिससे व्यापारियों को भरोसा और आसानी मिली।

विजय शेखर शर्मा ने आगे कहा कि हमारे नए मेड-इन-इंडिया डिस्प्ले साउंडबॉक्स के साथ, हम अपने व्यापारी भागीदारों को आसानी से लेन-देन ट्रैक करने और आत्मविश्वास के साथ अपने बिजनेस का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ रहे हैं।