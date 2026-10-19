8000mAh बैटरी वाला OPPO K14 Plus 5G या Nothing का स्टाइलिश फोन? जानें किस पर पैसा लगाना होगा सही

अगर आप 30,000 से 40,000 रुपये के बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो OPPO K14 Plus 5G और Nothing Phone (4b) 5G आपके लिए दो विकल्प हो सकते हैं। दोनों फोन में शानदार डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 5G सपोर्ट मिलता है। हालांकि, बैटरी, कैमरा और डिजाइन के मामले में दोनों अलग हैं। आइए जानते हैं कि किस फोन में क्या खास है।

advertisement

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

OPPO K14 Plus 5G में 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz और रेजोल्यूशन 1.5K है। इसमें MediaTek Dimensity 7360 Max प्रोसेसर मिलता है।

वहीं, Nothing Phone (4b) 5G में 6.77 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और FHD+ रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है। इसमें Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है।

दोनों फोन Android 16 पर चलते हैं। OPPO में ColorOS और Nothing में Nothing OS 4.1 मिलता है।

बैटरी और कैमरे में कितना अंतर?

OPPO K14 Plus 5G में 8,000mAh की बड़ी बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग मिलती है। वहीं, Nothing Phone (4b) में 6,000mAh की बैटरी और 33W चार्जिंग सपोर्ट है।

कैमरे की बात करें तो दोनों फोन में 50MP का मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मिलता है। सेल्फी के लिए दोनों में 16MP का फ्रंट कैमरा है।

OPPO में 2MP का सेकेंडरी कैमरा है, जबकि Nothing में 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। OPPO का मेन कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है।

पानी और धूल से कितनी सुरक्षा?

OPPO K14 Plus 5G में IP68/IP69K रेटिंग मिलती है, जो पानी और धूल से बेहतर सुरक्षा देती है।

Nothing Phone (4b) में IP64 रेटिंग दी गई है। इसमें कंपनी का खास Glyph Bar डिजाइन भी मिलता है, जो इसे दूसरे स्मार्टफोन से अलग बनाता है।

कीमत कितनी है और कौन-सा फोन खरीदें?

वेरिएंट OPPO K14 Plus 5G Nothing Phone (4b) 5G 6GB/128GB ₹29,999 — 8GB/128GB ₹32,999 ₹34,999 8GB/256GB ₹35,999 ₹38,999

कीमतें रिटेलर के हिसाब से बदल सकती हैं।

अगर आपको बड़ी बैटरी, तेज चार्जिंग और बेहतर वाटर रेजिस्टेंस चाहिए, तो OPPO अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं, अल्ट्रा-वाइड कैमरा, अलग डिजाइन और साफ-सुथरा सॉफ्टवेयर पसंद करने वालों के लिए Nothing Phone (4b) बेहतर विकल्प हो सकता है।