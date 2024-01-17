scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीElection में AI का इस्तेमाल नहीं करने देगा OpenAI, कंपनी ने कह दी ये बात !

Election में AI का इस्तेमाल नहीं करने देगा OpenAI, कंपनी ने कह दी ये बात !

साल 2024 में 63 देशों में प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इनमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देश शामिल हैं। इन सभी देशों में चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के पहले ही कई नेता ने डीपफेक वीडियो और फोटोज को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 17, 2024 11:57 IST
OpenAI ने कहा है कि AI का इस्तेमाल भारत में लोकसभा चुनाव कैंपेन के लिए नहीं किया जा सकेगा
OpenAI ने कहा है कि AI का इस्तेमाल भारत में लोकसभा चुनाव कैंपेन के लिए नहीं किया जा सकेगा

US बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन OpenAI ने कहा है कि AI का इस्तेमाल भारत में लोकसभा चुनाव कैंपेन के लिए नहीं किया जा सकेगा। चुनाव निष्पक्ष आधार पर होना जरूरी है। OpenAI ने सोमवार को कहा कि वह कुछ ऐसे टूल लाएगी, जिससे डीपफेक वीडियोज, फोटोज और फेक न्यूज को रोका जा सके। 

advertisement

ChatGPT में जानकारी देने वाली लिंक्स अटैच करेगी

OpenAI का कहना है कि यूजर्स ChatGPT के जरिए रियल-टाइम जानकारी हासिल कर सकेंगे। चैटबॉट ने सूचना कहां से ली है, इसके लिए वो लिंक्स भी अटैच करेगी। फिलहाल ChatGPT में यह फीचर नहीं है। कंटेट को इस्तेमाल करने के लिए कंपनी फॉक्स ब्लूमबर्ग समेत कई मीडिया संस्थानों के साथ बातचीत कर रही है। एक्सेल स्प्रिंगर SE और एसोसिएट प्रेस के साथ कंपनी पहले ही समझौता कर चुकी है। 

AI से जेनरेट तस्वीरों का पता चल सकेगा

OpenAI ने कहा कि वो ऐसा टूल लाने जा रहे हैं, जिससे AI से जेनरेट तस्वीरों की पहचानने में मदद होगी। इसके लिए कंपनी तस्वीरों को एनकोड करना शुरू करेगी। इससे यूजर्स को तस्वीर बनाने वाले और बनाने के समय तक की जानकारी मिल सकेगी। इससे लोग यह पता लगा सकेंगे कि कोई तस्वीर असली है या उसे कंप्यूटर की मदद से तैयार किया गया है। 

Also Read: Deepfake के खिलाफ सरकार सख्त, 7 दिन में लाएगी नए नियम

AI के रिस्क पर 29 देश रखेंगे नजर

1 नवंबर 2023 को यूके ने AI सेफ्टी समिट होस्ट की थी, जहां अमेरिका, चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और भारत और यूरोपीय संघ सहित 29 देशों ने एक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसमें कहा गया था कि AI के संभावित रिस्क से निपटने के लिए ग्लोबल एक्शन की जरूरत है। इसके बाद एक महीने बाद 12 दिसंबर को भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप इवेंट (GPAI समिट-2023) में हुआ। यहां सभी देशों ने एक सुर में कहा कि हमें AI के इथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। 

2024 में 63 देशों में इलेक्शन होंगे

साल 2024 में 63 देशों में प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इनमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देश शामिल हैं। इन सभी देशों में चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के पहले ही कई नेता ने डीपफेक वीडियो और फोटोज को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jan 17, 2024