OnePlus और OPPO यूजर्स की मौज! फोन में मिलेंगे नए AI फीचर्स, ऐसे करें डाउनलोड

ColorOS 17 Update: OnePlus और OPPO के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने नया कलरओएस 17 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट के बाद फोन का लुक बदलने के साथ कई नए एआई फीचर्स भी मिलेंगे। फोन की स्पीड और एनिमेशन को भी बेहतर बनाया गया है। आइए जानते हैं किन स्मार्टफोन में यह अपडेट मिलेगा, इसमें क्या नया है और इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।

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तय तारीख से पहले शुरू हुआ अपडेट

OnePlus 15 और OPPO फाइंड एक्स9 सीरीज के स्मार्टफोन में कलरओएस 17 का स्टेबल अपडेट मिलना शुरू हो गया है। पहले इसे 29 अक्टूबर को जारी किया जाना था, लेकिन कुछ यूजर्स को यह पहले ही मिलने लगा है। 91मोबाइल्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह अपडेट एंड्रॉयड 17 पर आधारित है। हालांकि, अभी इसे धीरे-धीरे अलग-अलग इलाकों में जारी किया जा रहा है। इसलिए सभी यूजर्स को एक साथ अपडेट नहीं मिलेगा।

किन स्मार्टफोन को मिलेगा अपडेट?

फिलहाल OnePlus 15 के लिए यह अपडेट सॉफ्टवेयर वर्जन CPH2745_17.0.0.102(EX01) के साथ आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्री-रिलीज सॉफ्टवेयर पर चल रहे एक OnePlus 15 में अपडेट का साइज करीब 525 एमबी था। बीटा वर्जन इस्तेमाल करने वालों को छोटा अपडेट मिल सकता है, जबकि कलरओएस 16 से अपग्रेड करने वालों को बड़ी फाइल डाउनलोड करनी पड़ सकती है।

OPPO की बात करें तो फाइंड एक्स9, फाइंड एक्स9 प्रो, फाइंड एक्स9एस और फाइंड एक्स9 अल्ट्रा में भी अपडेट मिलने की खबर है। हालांकि, इन सभी मॉडल्स के हर यूजर तक अपडेट पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है।

फोन में क्या-क्या नए फीचर्स मिलेंगे?

कलरओएस 17 में लिविंग फ्लो डिजाइन दिया गया है। इससे लॉक स्क्रीन, नोटिफिकेशन पैनल और नेविगेशन बार का लुक बदलेगा। नए एनिमेशन और लाइटिंग इफेक्ट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा ल्यूमिनस रेंडरिंग इंजन फोन के एनिमेशन को स्मूद बनाने और रिसोर्स मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए डिजाइन किया गया है।

एआई फीचर्स की बात करें तो एआई माइंड स्पेस सेव की गई जानकारी को व्यवस्थित करेगा। एआई माइंड सजेस्ट जरूरत के हिसाब से जानकारी दिखाएगा। एआई फोटो एजेंट की मदद से लिखकर निर्देश देकर फोटो एडिट कर सकेंगे। वहीं, ओसी जरूरी एआई टूल्स खोजने में मदद करेगा।

सुरक्षा के लिए एआई फेस स्वैप डिटेक्शन और सिंथेटिक वॉइस रिकग्निशन जैसे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही एआई लाइव इंटरप्रेटर भी दिया गया है। हालांकि, सभी फीचर्स हर डिवाइस और सर्विस पर उपलब्ध हों, यह जरूरी नहीं है।

कैसे डाउनलोड करें कलरओएस 17?

अपडेट डाउनलोड करने के लिए फोन की सेटिंग्स > सिस्टम एंड अपडेट्स > सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएं। अगर अपडेट उपलब्ध है तो स्क्रीन पर दिए निर्देशों के मुताबिक इसे इंस्टॉल कर लें।

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अगर अपडेट नहीं दिख रहा है तो बीटा प्रोग्राम में रिलीज कैंडिडेट ऑप्शन चेक कर सकते हैं, बशर्ते यह आपके फोन में उपलब्ध हो। इंस्टॉल करने से पहले अपडेट की जानकारी जरूर पढ़ें।

बता दें कि रियलमी के नए फ्लैगशिप फोन भी 29 अक्टूबर के शुरुआती रोलआउट प्लान में शामिल थे। हालांकि, अभी रियलमी फोन में स्टेबल अपडेट मिलना शुरू होने की पुष्टि नहीं हुई है।