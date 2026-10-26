AI पर अरबों डॉलर खर्च, लेकिन कमाई कितनी?भारत की नौकरियों पर क्या होगा असर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में तेजी से पैसा लगाया जा रहा है। बड़ी टेक कंपनियां AI को भविष्य की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बता रही हैं। लेकिन क्या इस पर खर्च हो रहे अरबों डॉलर से कंपनियों को सच में फायदा मिल रहा है? इसी सवाल को लेकर Zerodha के को-फाउंडर निखिल कामथ ने नई चर्चा शुरू की है। आइए जानते हैं कि उन्होंने AI की कमाई, नौकरियों और भारत के भविष्य को लेकर क्या सवाल उठाए हैं।

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AI पर $700 अरब खर्च, कमाई सिर्फ $100 अरब?

निखिल कामथ ने अपने लेटेस्ट 'WTF is AI?' एपिसोड में AI इंडस्ट्री में हो रहे भारी निवेश पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि इस साल AI पर करीब 700 अरब डॉलर खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई गई है, जबकि एंटरप्राइज AI से होने वाली कमाई लगभग 100 अरब डॉलर है।

कामथ का सवाल है कि जब निवेश इतना ज्यादा है, तो उसके मुकाबले कमाई इतनी कम क्यों है? क्या आने वाले समय में कंपनियां इस खर्च से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगी?

हालांकि, ये आंकड़े कामथ ने बातचीत के दौरान बताए हैं। उनका मुख्य सवाल AI की बढ़ती लागत और उससे होने वाली कमाई के बीच बड़े अंतर को लेकर है।

AI के भविष्य पर इन टेक एक्सपर्ट्स ने की चर्चा

इस एपिसोड में निखिल कामथ के साथ टेक इंडस्ट्री के कई बड़े नाम शामिल हुए। इनमें Notion के को-फाउंडर और COO अक्षय कोठारी, Turing के फाउंडर और CTO विजय कृष्णन शामिल थे।

इसके अलावा Ricursive Intelligence की को-फाउंडर्स एना गोल्डी और अज़ालिया मिरहोसेनी भी चर्चा का हिस्सा रहीं।

इन सभी ने AI चिप्स, मॉडल ट्रेनिंग, AI एप्लिकेशन और AI सर्विस देने में आने वाले खर्च पर बात की।

चर्चा का बड़ा सवाल यही रहा कि क्या कंपनियां और ग्राहक AI सर्विस के लिए इतना पैसा देने को तैयार होंगे कि इसमें किया गया निवेश फायदे का सौदा बन सके?

क्या AI की वजह से नौकरियां कम होंगी?

AI को लेकर एक बड़ी चिंता नौकरियों की भी है। चर्चा में सवाल उठाया गया कि क्या AI इंसानों की जगह काम करेगा या फिर इसकी मदद से छोटी टीमें ज्यादा काम कर पाएंगी?

इसके अलावा यह भी समझने की कोशिश की गई कि AI से काम की रफ्तार बढ़ने का फायदा पूरी अर्थव्यवस्था तक कैसे पहुंचेगा।

भारत के लिए AI में कितना बड़ा मौका?

बातचीत में भारत के AI भविष्य पर भी ध्यान दिया गया। सवाल यह है कि भारत को किन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स पर काम करना चाहिए, ताकि वह AI से मिलने वाले अवसरों का ज्यादा फायदा उठा सके।

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यह मुद्दा सिर्फ टेक स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है। इसका असर आने वाली नौकरियों, कंपनियों के निवेश और भारत में विकसित होने वाली टेक्नोलॉजी पर भी पड़ सकता है।

निखिल कामथ की इस चर्चा से एक बड़ा सवाल सामने आया है कि AI सिर्फ निवेश का नया ट्रेंड बनकर रह जाएगा या आने वाले समय में कंपनियों और आम लोगों को इसका वास्तविक आर्थिक फायदा भी मिलेगा?