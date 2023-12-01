New SIM Card Rule: फर्जी-सिम पर सख्ती के लिए नए नियम आज से लागू

एक दिसंबर यानी आज से सिम बेचने के नियमों में बदलाव होने वाला है। इसके तहत सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं डीलर्स को सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। किसी भी सिम बेचने वाले व्यापारी की पुलिस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की होगी। नियमों की अनदेखी करने पर 10 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार द्वारा से कदम फर्जी सिम कार्ड बेचने पर सख्ती करने के लिए उठाया गया है। कई बार देखा जाता है कि किसी की आईडी पर कोई और व्यक्ति सिम चला रहा है और आईडी वाले व्यक्ति को इस बारे में पता भी नहीं है। ऐसे में कई बार दूसरे व्यक्ति के उस सिम के गलत उपयोग करने पर निर्दोष व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ती है।

दो मिनट में पता करें आपके नाम पर तो नहीं चल रही फर्जी सिम आपकी ID पर कितनी सिम एक्टिवेट हैं इस बात की जानकारी आपको होना जरूरी है। आप 2 मिनट में घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी और कौन-कौन से नंबर वाली सिम एक्टिव हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। नियम के मुताबिक, एक ID पर 9 सिम एक्टिवेट किए जा सकते हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर, असम सहित उत्तर-पूर्व राज्य की ID पर 6 सिम ही एक्टिवेट होंगे। यदि आपकी ID पर कोई ऐसा सिम एक्टिवेट है जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, तब उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। जैसे आपकी ID से रजिस्टर्ड सिम से गलत या गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपकी ID पर कितने सिम रजिस्टर्ड हैं।