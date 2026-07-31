नए iPhone 18 Pro में क्या होगा खास? लॉन्च से पहले सामने आई बड़ी जानकारी

iPhone 18 Pro: अगस्त के बाद सितंबर महीना टेक दुनिया के लिए काफी खास रहने वाला है। इस महीने ऐपल अपनी नई iPhone सीरीज लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल कंपनी iPhone 18 Pro सीरीज को पेश करेगी। नई सीरीज में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसकी कीमत बढ़ने की भी बात सामने आ रही है।

advertisement

iPhone 18 Pro की कीमत 26 हजार रुपये तक बढ़ सकती है

रिपोर्ट्स के अनुसार, मौजूदा सीरीज की तुलना में iPhone 18 Pro सीरीज की कीमत करीब 26 हजार रुपये तक बढ़ सकती है। अभी iPhone 17 Pro का शुरुआती मॉडल 1,34,900 रुपये में आता है। अगर इसमें 26 हजार रुपये का इजाफा होता है तो इसकी कीमत 1.50 लाख रुपये के पार जा सकती है।

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि iPhone 18 Pro सीरीज के टॉप मॉडल की कीमत में भी बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। हालांकि, ऐपल ने अभी तक नई सीरीज की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

महंगे सामान की वजह से बढ़ सकती है कीमत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro की कीमत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह फोन में इस्तेमाल होने वाले महंगे पार्ट्स हो सकते हैं।

ऐपल नए आईफोन के लिए ज्यादा ताकतवर चिप तैयार कर रहा है, जिसे 2nm चिप तकनीक पर बनाया जाएगा। नई तकनीक की वजह से इस चिप को तैयार करने का खर्च पहले के मुकाबले ज्यादा हो सकता है।

इसके अलावा Pro मॉडल्स में ज्यादा रैम दिए जाने की भी बात कही जा रही है। इससे फोन की लागत बढ़ सकती है।

कैमरा में भी मिल सकता है बड़ा बदलाव

रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐपल iPhone 18 Pro मॉडल के कैमरे में भी सुधार कर सकता है। नई सीरीज में वेरिएबल अपर्चर वाला मुख्य कैमरा दिया जा सकता है।

इस फीचर की मदद से यूजर फोटो और वीडियो बनाते समय जरूरत के हिसाब से कैमरे में आने वाली रोशनी को कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा टेलीफोटो कैमरे में भी सुधार देखने को मिल सकता है।

नए A20 चिप के साथ आ सकता है iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro सीरीज में नया A20 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। इस प्रोसेसर को TSMC की 2nm तकनीक पर तैयार किया जाएगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया चिप मौजूदा मॉडल की तुलना में बेहतर काम करने और कम बैटरी खर्च करने में मदद कर सकता है।

हालांकि, ऐपल ने अभी तक iPhone 18 Pro सीरीज की कीमत और फीचर्स को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, नए प्रोसेसर, बेहतर कैमरा और ज्यादा रैम की वजह से इसकी कीमत बढ़ सकती है।