Moto G24 पावर Smartphone आज होगा लॉन्च

Moto G24 पावर Smartphone आज होगा लॉन्च



BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 30, 2024 11:31 IST
Motorola बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में Moto G24 पावर स्मार्टफोन को आज लॉन्च करने जा रही है। इस स्मार्टफोन में 50MP+2MP का क्वाड पिक्सल कैमरा, मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर और 6000mAh की पावरफुल बैटरी मिलेगी। मोटोरोला इंडिया ने अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल X और सेलिंग पार्टनर ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर इसके लॉन्च की जानकारी कंफर्म की है। लॉन्चिंग की जानकारी के साथ कंपनी ने स्मार्टफोन के प्राइस को छोड़कर लगभग सभी जरूरी फीचर्स भी शेयर कर दिए हैं। मोटोरोला के इस अपकमिंग स्मार्टफोन में रैम के लिए दो ऑप्शन 4GB और 8GB मिलेगा, जबकि स्टोरेज की बात करें तो इसमें भी 128GB और 256GB के ऑप्शन मिलेंगे। स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन ग्लेशियर ब्लू और इंक ब्लू में आएगा। 

मोटो G24 पावर स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले 

स्मार्टफोन में 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.66 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 537 निट्स है। स्मार्टफोन के डिस्प्ले में फ्रंट कैमरा के लिए पंच होल मिल जाता है।

कैमरा 

फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मोटो G24 पावर स्मार्टफोन के बैक पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप में 50MP+2MP का क्वाड पिक्सल कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी और विडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा कंपनी ने दिया है। स्मार्टफोन के कैमरे मैक्रो-विजन और नाइट विजन के साथ आएंगे।

Also Read: OnePlus 12 Smartphone Series और Buds-3 भारत में लॉन्च

रैम + स्टोरेज 

स्मार्टफोन में दो रैम और दो स्टोरेज का विकल्प दिया गया है। इसमें 4GB+128GB, 8GB+128GB और 8GB+256GB का तीन स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर यूजर्स रैम को 2GB और 4GB तक और स्टोरेज को 1TB माइक्रो-SD कार्ड से एक्सपेंड कर सकते हैं। 

प्रोसेसर 

परफॉर्मेंस के लिए मोटो G24 पावर में मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी इस स्मार्टफोन में 1 OS अपग्रेड और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट दे रही है।

बैटरी और चार्जिंग 

पावर के लिए स्मार्टफोन में टाइप-C पोर्ट से पावर्ड 30W टर्बो चार्जिंग के साथ 6000mAh की बैटरी दी गई है।

अन्य फीचर्स 

स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर डेडिकेटेड मैक्रोविजन कैमरा, ऑटो नाइट विजन, ट्विट्स करके के कैमरा ओपन किया जा सकता है, चॉप-चॉप से फ्लैशलाइट को ओपन किया जा सकता है, IP52 वाटर रिपिलिएंट डिजाइन मिलेगा।

