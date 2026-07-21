Meta ने लॉन्च किया नया सेफ्टी फीचर, बच्चों की गंभीर बातचीत पर पेरेंट्स को करेगा अलर्ट
फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने टीनएजर्स की सेफ्टी के लिए नया AI फीचर पेश किया है। अगर कोई बच्चा Meta AI से खुद को नुकसान पहुंचाने या सुसाइड से जुड़ी बात करता है, तो सिस्टम खतरे के संकेत पहचानकर पैरेंट्स को अलर्ट करेगा। जानिए यह टूल कैसे काम करेगा, किन देशों में शुरू हुआ है और प्राइवेसी को लेकर कंपनी ने क्या कहा।
In Short
- Meta AI teen chats में self-harm या suicide से जुड़े serious signals पहचानकर parents को alert करेगा।
- Feature केवल Instagram Parental Supervision एक्टिव होने पर काम करेगा और teen privacy का भी ध्यान रखेगा।
- यह सुविधा अमेरिका UK ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में शुरू हुई है और बाद में दूसरे देशों तक पहुंचेगी।
Meta AI Safety Feature: फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने टीनएजर्स की सेफ्टी के लिए नया AI फीचर पेश किया है। यह टूल Meta AI चैटबॉट के साथ काम करेगा और बच्चों की बातचीत में खुद को नुकसान पहुंचाने या सुसाइड से जुड़े संकेत मिलने पर उनके माता-पिता को जानकारी देगा।
कंपनी का कहना है कि इस फीचर को बच्चों की सुरक्षा के साथ उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। फिलहाल इसे कुछ देशों में शुरू किया गया है और बाद में दूसरे देशों में भी उपलब्ध कराया जाएगा।
कैसे काम करेगा नया फीचर
जब कोई टीनएजर Meta AI चैटबॉट से खुद को नुकसान पहुंचाने या सुसाइड से जुड़ी बातचीत करेगा तो सिस्टम उस चैट में मौजूद गंभीर संकेतों को पहचानने की कोशिश करेगा।
अगर AI को लगेगा कि बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंता हो सकती है तो सेफ्टी फीचर एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद बच्चे के माता-पिता को उनके मेटा अकाउंट के जरिए अलर्ट या मैसेज भेजा जाएगा।
कंपनी के मुताबिक इस फीचर का उद्देश्य माता-पिता को समय रहते सतर्क करना है ताकि वे बच्चे से बातचीत कर सकें और उसकी स्थिति को समझ सकें।
माता-पिता को मिलेगी जरूरी जानकारी
मेटा ने इस टूल को इस तरह डिजाइन किया है कि माता-पिता को केवल अलर्ट ही न मिले बल्कि उन्हें स्थिति को समझने में भी मदद मिले। कंपनी का कहना है कि फीचर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों में परिवार को समय पर जानकारी देने का काम करेगा।
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हालांकि मेटा ने यह भी कहा है कि फीचर तैयार करते समय टीनएजर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। यानी सिस्टम का मकसद बच्चों की हर सामान्य बातचीत को माता-पिता तक पहुंचाना नहीं बल्कि गंभीर खतरे से जुड़े संकेत मिलने पर उन्हें सतर्क करना है।
इन देशों में शुरू हुआ फीचर
मेटा का नया सेफ्टी फीचर अमेरिका ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कुछ देशों में शुरू हो चुका है। इसका इस्तेमाल करने के लिए Instagram Parental Supervision फीचर एक्टिव होना जरूरी होगा।
अन्य देशों में यह सुविधा साल के आखिर तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी आने वाले महीनों में ज्यादा माता-पिता इस सेफ्टी टूल का इस्तेमाल कर सकेंगे।
AI को दोस्त मान रहे कई टीनएजर्स
कई टीनएजर्स अब AI चैटबॉट को एक दोस्त की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे अपनी निजी परेशानियों पर भी बातचीत करते हैं। कुछ मामलों में बच्चे AI के सामने खुद को चोट पहुंचाने या सुसाइड से जुड़े विचार भी साझा करते हैं।
इसी तरह की बातचीत को देखते हुए टेक कंपनियां अपने AI प्लेटफॉर्म में नए सेफ्टी फीचर्स जोड़ रही हैं। मेटा का नया फीचर भी बच्चों की ऐसी गंभीर बातचीत को पहचानकर माता-पिता को समय रहते अलर्ट करने के लिए लाया गया है।