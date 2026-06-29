18 Pro में होंगे बड़े बदलाव! A20 Pro चिप से लेकर बड़ी बैटरी तक कई नए फीचर्स लीक

Apple हर साल सितंबर में अपना नया iPhone लाता है। इस बार भी कंपनी iPhone 18 Pro ला सकती है। अभी Apple ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में इसके नए फीचर्स की चर्चा हो रही है।



अगर ये बातें सही निकलीं, तो इस बार iPhone में कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस बार क्या नया देखने को मिल सकता है।

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नई A20 Pro चिप से मिलेगा तेज परफॉर्मेंस

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में नई A20 Pro चिप मिल सकती है। इसकी वजह से फोन पहले से ज्यादा तेज चल सकता है। साथ ही बैटरी भी पहले के मुकाबले कम खर्च हो सकती है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी स्पीड करीब 15% तक बढ़ सकती है।

बैटरी पहले से बड़ी हो सकती है

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि iPhone 18 Pro Max में इस बार पहले से बड़ी बैटरी मिल सकती है। इसमें 5,100mAh से 5,200mAh तक की बैटरी दी जा सकती है।

अगर ऐसा हुआ, तो फोन ज्यादा देर तक चल सकता है और उसे बार-बार चार्ज करने की जरूरत भी कम पड़ सकती है।

Dynamic Island हो सकता है छोटा

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि iPhone 18 Pro में इस बार छोटा Dynamic Island मिल सकता है। बताया जा रहा है कि यह पहले के मुकाबले करीब 35% छोटा हो सकता है। इससे स्क्रीन पर देखने के लिए पहले से ज्यादा जगह मिल सकती है।

कैमरा में भी हो सकता है बड़ा बदलाव

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस बार कैमरे का लुक पहले जैसा ही रह सकता है। लेकिन इसमें Variable Aperture नाम का नया फीचर मिल सकता है।

इसकी मदद से कम रोशनी में अच्छी फोटो ली जा सकेगी और फोटो का बैकग्राउंड पहले से ज्यादा अच्छा दिख सकता है।

लॉन्च और कीमत को लेकर क्या है चर्चा?

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि Apple सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro सीरीज ला सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस बार Pro मॉडल पहले से महंगा हो सकता है। लेकिन Apple ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है।