Sukanya Samriddhi Yojana या Child FD? बच्चे के लिए कौन सी स्कीम ज्यादा फायदेमंद

Sukanya Samriddhi Yojana vs Children's FD: अगर आप भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए अभी से थोड़े-थोड़े पैसे बचाने की सोच रहे हैं, तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना बेहतर है या बच्चों की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी)।



दोनों योजनाओं में निवेश करने का तरीका और फायदे अलग-अलग हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए एक ही योजना सही नहीं हो सकती। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है।

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Sukanya Samriddhi Yojana क्या है?

सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल से छोटी बेटियों के लिए सरकार की एक बचत योजना है। इसमें माता-पिता या बेटी की देखभाल करने वाले हर साल 250 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक पैसे डाल सकते हैं।

अभी इस योजना में 8.2% ब्याज मिल रहा है। इसमें 15 साल तक पैसे डालने होते हैं, जबकि यह योजना 21 साल में पूरी होती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मिलने वाले ब्याज और आखिर में मिलने वाले पूरे पैसे पर टैक्स नहीं लगता। साथ ही, इसमें डाले गए पैसों पर भी टैक्स में छूट मिलती है।

Children's FD की खास बातें।

चिल्ड्रन्स FD कई बैंक चलाते हैं। इसमें बेटे और बेटी दोनों के नाम से पैसे रखे जा सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितने समय के लिए चाहें, उतने समय के लिए पैसे रख सकते हैं। अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो कई बैंक समय से पहले पैसे निकालने का भी मौका देते हैं।

FD पर कितना ब्याज मिलेगा, यह हर बैंक में अलग-अलग होता है। ज्यादातर बैंकों में 6% से 8% तक ब्याज मिलता है। लेकिन इसमें सुकन्या समृद्धि योजना जैसी टैक्स में छूट नहीं मिलती।

दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है?

अगर आप अपनी बेटी के लिए कई सालों तक पैसे बचाना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए अच्छा तरीका हो सकती है। इसमें ज्यादा ब्याज मिलता है, सरकार का भरोसा होता है और टैक्स में भी छूट मिलती है।

वहीं, अगर आप बेटे के लिए पैसे बचाना चाहते हैं या जरूरत पड़ने पर बीच में पैसे निकालना चाहते हैं, तो Children's FD आपके लिए ज्यादा सही हो सकती है।

आपके लिए कौन-सी योजना सही रहेगी?

अगर आप लंबे समय के लिए पैसे बचाना चाहते हैं और बीच में उन पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सुकन्या समृद्धि योजना अच्छा रास्ता हो सकती है।

अगर आप ऐसी योजना चाहते हैं, जिसमें अपनी जरूरत के मुताबिक पैसे रख सकें और जरूरत पड़ने पर बीच में पैसे भी निकाल सकें, तो चिल्ड्रन्स FD आपके लिए सही रह सकती है।

दोनों योजनाएं अच्छी हैं। बस फैसला करने से पहले यह सोच लें कि आपको पैसे कितने सालों के लिए रखने हैं और आगे उनकी जरूरत पड़ सकती है या नहीं।

