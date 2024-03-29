iPad Air हुआ सस्ता, फ्लिपकार्ट पर 9,901 रुपये की भारी छूट के साथ उपलब्ध

5वीं पीढ़ी के ipad Air, जो कि एयर सीरीज़ का नवीनतम मॉडल है, जो Flipkart पर बड़ी छूट मिली है। हाल ही में अफवाह थी कि अगली पीढ़ी मार्च या अप्रैल में आएगी और आज ब्लूमबर्ग ने बताया कि लॉन्च में मई तक की देरी हो गई है, क्योंकि Apple अभी भी सॉफ्टवेयर से संबंधित बदलाव कर रहा है। लेकिन, जब भी ऐसा होता है, तो नए मॉडल के आने के बाद कीमत में एक निश्चित अंतर से गिरावट होने की संभावना होती है। अच्छी बात यह है कि फ्लिपकार्ट पहले से ही 5वीं पीढ़ी का आईपैड एयर सस्ती कीमत पर पेश कर रहा है।

5वीं पीढ़ी का आईपैड एयर

5वीं पीढ़ी का आईपैड एयर वर्तमान में फ्लिपकार्ट पर 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ सूचीबद्ध है। दूसरी ओर, Apple का आधिकारिक स्टोर उसी टैबलेट को 59,900 रुपये में बेच रहा है। तो, यह आईपैड बताई गई ई-कॉमर्स वेबसाइट पर 9,901 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट ऑफर के साथ उपलब्ध है। उल्लिखित कीमत Apple के M1 चिप और 10.9-इंच स्क्रीन वाले केवल वाई-फाई मॉडल के लिए है।

डिवाइस पर कई बैंक ऑफर

डिवाइस पर कई बैंक ऑफर भी हैं, जिससे कीमत में एक निश्चित अंतर से कमी आएगी। उनमें से एक में एचएसबीसी बैंक क्रेडिट कार्ड पर 10% की छूट और आईसीआईसीआई बैंक डेबिट कार्ड ईएमआई लेनदेन पर 1,250 रुपये की छूट शामिल है। याद दिला दें, 5वीं पीढ़ी के आईपैड एयर की घोषणा 2022 में की गई थी। इसलिए, नया संस्करण आने वाला है और इस साल मई में आने की उम्मीद है। ऐसी अटकलें हैं कि छठी पीढ़ी तेज एम2 चिप के साथ आएगी और इसमें अपने पूर्ववर्ती की तुलना में 12.9 इंच की बड़ी स्क्रीन होगी। लेकिन, आधिकारिक तौर पर कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है। 2022 आईपैड एयर मॉडल, जो वर्तमान में एयर लाइनअप में नवीनतम मॉडल है। 10.9 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले के साथ 3.8 मिलियन पिक्सल, 500 निट्स ब्राइटनेस, एक पी3 वाइड कलर सरगम, ट्रू टोन और एक एंटी-रिफ्लेक्टिव के साथ आता है। स्क्रीन कोटिंग. अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पावर बटन में एक टच आईडी-आधारित फिंगरप्रिंट सेंसर अंतर्निहित है। डिवाइस में eSIM, स्टीरियो स्पीकर और वाई-फाई 6 का भी सपोर्ट है।

बेहतर वीडियो कॉल

बेहतर वीडियो कॉल अनुभव के लिए Apple ने फ्रंट में 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा भी शामिल किया है। डिवाइस को Apple के सेंटर स्टेज फीचर का भी सपोर्ट मिलता है। यह मूल रूप से वीडियो कॉल के दौरान विषय का पता लगाने में मदद करता है और उसे सामने रखता है। इसलिए, जब अन्य लोग इसमें शामिल होते हैं, तो कैमरा उन्हें भी पहचान लेता है, और उन्हें बातचीत में शामिल करने के लिए आसानी से ज़ूम आउट कर देता है। आईपैड एयर के पीछे 12 मेगापिक्सल का वाइड-एंगल कैमरा है जो उपयोगकर्ताओं को 4K वीडियो भी कैप्चर करने की सुविधा देता है।